El 70% de los coches eléctricos no aportan beneficios a sus fabricantes, según McKinsey

También McKinsey reforzaba esa idea en un informe sobre el coche eléctrico, afirmando que este es “tendencia global” por la favorable regulación y los elevados incentivos de hasta el 10% en su precio. Apuntaba no obstante que existe un “deseo mayoritario” entre los consumidores en su intención de comprarlos y usarlos.

El impulso de los coches eléctricos genera cierta precaución entre los fabricantes a entrar en una espiral de la que no puedan salir si se prohíben los coches de combustión. Estas dudas las personificó recientemente Akio Toyoda, presidente no sólo de Toyota Motor Corporation, sino también de la asociación de fabricantes japonesa (JAMA). Según sus cálculos Japón debería producir unos 8 millones de coches con algún tipo de motor de combustión para 2030, pero si esta tecnología se prohíbe “se podría poner en riesgo hasta 5,5 millones de empleos” de esta industria. “El enemigo es el dióxido de carbono, no la combustión interna. Y para reducir el CO2 hay que contar con prácticas sostenibles en línea con las diferentes situaciones según los países y regiones”. Estas afirmaciones, solicitando una transición ordenada y razonable que tenga en cuenta también la sostenibilidad de los empleos y la economía, han vuelto a costarle críticas. Toyota ya ha anunciado su primer automóvil eléctrico, comercializa uno de los primeros vehículos de hidrógeno de la Historia y además es el líder indiscutible de ventas de híbridos en el mundo.