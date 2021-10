A prueba: Audi Q2, deportividad en el rediseñado todocamino compacto de la marca de los aros

El Q2 que hemos tenido ocasión de probar es el 35 TFSI 150 CV S Line. Se trata de la versión a gasolina con motor de 150 CV (las hay de 110 CV, 190 CV y hasta 300 CV) y en diésel de 116 y 190 CV) y acabado S Line, la más alta de la gama. No cuenta con ningún tipo de hibridación con lo que sólo cuenta con la etiqueta C de la DGT , que no daría acceso a las zonas restringidas de las ciudades. Esto es algo que descuadra un poco con la personalidad eminentemente asfáltica y urbana del modelo.

-En el cuidado interior típico de la marca, destaca en esta versión su pantalla de 8,3 pulgadas (la de serie es de 7 pulgadas) y en la instrumentación detrás del volante el Virtual Cockpit de la marca, la instrumentación digital con pantalla de 12,3 pulgadas , de una calidad de gráficos muy avanzada. No hay proyector de datos, pero lo cierto es que con esta combinación de pantallas tan bien ubicadas a la altura de los ojos no se echa en absoluto en falta. La combinación de botones de acceso rápido a algunas funciones -además de para manejar la climatización y el audio- así como su típico control en ruleta MMI, suponen una alternativa mucho más segura que las pantallas digitales , pues evita el alto porcentaje de distracción que estas pueden suponer, aportándonos el control de todas las funciones de un modo muy eficaz y mucho más a mano.

Los materiales y acabados son los típicos de Audi, con pocas pegas que ponerle. En cuanto a los asientos, tienen regulación manual y recogen el cuerpo muy bien, siendo muy cómodos. Los asientos traseros no tienen ningún tipo de conector USB para dispositivos, ni tampoco cuentan con salidas de aire, pero son igualmente cómodos, echándose en falta el asidero sobre la ventana. El maletero es suficiente aunque no destaca por su volumen.

En cuanto a sus consumos, no es nada fácil lograr el consumo combinado oficial de 6,4 l/100 km. Nosotros hemos hecho 6,9 l/100 km en un recorrido con poca incidencia en ciudad, conduciendo de forma pausada y a velocidades legales. Aunque tenemos que decir que el coche es sensible al modo de conducción en el que lo uses, no será difícil superar los 7 litros a los 100 km en el día a día, una cifra algo elevada, aunque también es verdad que su dinamismo puede merecerlo.