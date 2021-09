A prueba: BMW iX3, el todocamino eléctrico que sabe sacarle mucho partido a su autonomía

Está al caer en los concesionarios de BMW su todocamino medio 100% eléctrico. El iX3 es casi un calco de su X3 en cuanto a medidas y diseño exterior y, además, la marca bávara ha hecho un esfuerzo para que esa similitud se mantenga. No quieren los alemanes que ningún comprador se les asuste. Y la verdad es que hay muy pocos motivos para ello, porque si eliminásemos de su ecuación el tema de la recarga y de la autonomía, este iX3 se comporta parecido, su conducción no tiene grandes diferencias y su vida a bordo es prácticamente la misma que en uno de sus hermanos térmicos .

Lo primero que hay que decir es que no hay que asustarse por el tema de la recarga si tenemos la posibilidad de cargar en casa. En traslados urbanos, y como comentaba más arriba, no será difícil no solo mantener la carga, sino incluso “hacerla crecer”. El sistema de recuperación de la energía es muy eficaz y realiza su trabajo de una manera excepcional y en estos recorridos de frenadas frecuentes, saca partido con ventaja. Es decir, que no sólo es que podamos hacer los recorridos habituales sin ningún temor, sino que no será necesario siquiera que lo pongamos a cargar todos los días (aunque sí conveniente).