A prueba: Citroën C3, el utilitario distintivo, asequible, cómodo y juvenil para empezar bien 2022

El Citroën C3 es una berlina de hasta cuatro metros que ha significado todo un éxito de ventas para Citroën desde su lanzamiento en 2016. Y no es de extrañar ya que se trata de uno de los modelos más asequibles del segmento de hasta los cuatro metros de largo. Ahora además añade retoques estéticos y de equipamiento que llevan ya unos meses en el mercado y que le han aportado, entre otras cosas, una imagen más juvenil y desenfadada, muy acorde a su tamaño y a su uso. Eso sí, al no contar de momento con versiones híbridas, por ahora tiene que conformarse con la etiqueta C que la DGT otorga a los coches térmicos.