A prueba: DSFK F5 el bonito todocamino chino de estilo coupé que aprueba sin terminar de convencer

No es el primer coche chino en llegar a España, pero quizá sí el primero en demostrar unos estándares de calidad suficientes como para tratar de colarse en nuestro mercado por méritos propios .

Cómo es

DSFK es la marca resultante de la fusión de dos grandes fabricantes chinos - Dongfeng y Chongquin Sokon - que ahora está al asalto de Europa. Dongfeng no sólo era uno de los principales accionistas de PSA -y ahora también importante en Stellantis-, sino que además fabrica coches de Peugeot, Kia, Renault, Toyota, Honda, Mitsubishi... en China y para aquel mercado . Es decir, no es un recién llegado sin experiencia, sino nada menos que el segundo constructor más importante en su país y el décimo a nivel mundial, con una producción de unos 3,8 millones de coches al año.

Mide 4,68 metros de largo, por 1,86 de ancho y 1,64 de alto , por lo que tiene una presencia que se hace notar. No estamos hablando de un compacto, sino de un coche de dimensiones superiores y con un peso de 1.570 kilos. Su batalla o distancia entre ejes es de 2,79 metros. Es muy espacioso tanto en las plazas delanteras como en las traseras , en las que cinco ocupantes irán bastante bien. En cambio su maletero con sólo 370 litros de capacidad es algo pequeño para el segmento , colocándolo al nivel de los turismos compactos.

En cuanto a equipamiento tiene cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, portón automático de apertura y cierre y sistema de arranque en pendiente, apertura de puertas automática con espejos retrovisores retráctiles, techo solar y muchos otros detalles muy interesantes. Sin embargo, no cuenta con ayudas automáticas a la conducción , aunque sí tiene un programador de velocidad. La única opción es la pintura metalizada por 590 euros.

Cómo va

El coche tiene una apariencia sólida y un bonito diseño con detalles que nos hacen recordar algunos modelos occidentales. Es grande pero no desproporcionado y su interior ofrece una sensación de buena calidad y sus asientos son cómodos y recogen muy bien el cuerpo en las curvas.

Dinámicamente pasa el corte suficientemente pero sin nota , porque en varias características se queda un paso por detrás respecto a lo que nos ofrece el mercado actual. Por ejemplo, su aceleración es mejorable , posiblemente debida a una caja de cambio algo perezosa y que además resulta ruidosa como suelen serlo las CVT, sobre todo al superar las 3.000 revoluciones por minuto. En carreteras de curvas, se nota un tanto el balanceo de su carrocería , debido en buena parte a sus 20 centímetros de altura libre al suelo. Eso no quiere decir que sea torpe, y en cambio, estos le ayudarán a solventar sin dificultades, algunos tramos fuera del asfalto, al igual que su ayuda al descenso en pendiente.

Así que su filosofía es claramente la de un rutero , ese coche con el que hacer kilómetros a ritmos razonables (no obstante, su velocidad máxima son 180 km/h), sin ninguna pretensión deportiva, pero con el que sea posible salir de cualquier situación.

El equipamiento es bastante completo y quizá lo peor es que no sea compatible con Android Auto y Apple CarPlay para mejorar un sistema de infoentretenimiento algo pobre en funcionalidades. Sí cuenta con MirrorLink para asociar el móvil.

Por último, el coche no gira mucho, lo que puede complicar las maniobras de aparcamiento dado su tamaño, sobre todo en garajes reducidos.

¿Interesa?

Para responder a esta pregunta primero habría que especificar su precio que es 30.846 euros en esta versión Eco y sin financiación, que pueden ser 28.346 si se financia . Hay una versión Classic, no transformada a gas, que es más asequible 28.995 euros (26.495 € con financiación).

Y ahora la gran pregunta: ¿se trata de un coche barato? Yo creo que no. Sí creo que se trata de un coche asequible, que no es lo mismo. Entonces ¿la relación calidad/precio es buena? Aquí respondemos con un rotundo sí. Su precio está ajustado en relación a lo que ofrece y tiene un precio competitivo en el mercado. ¿Es fácil encontrar modelos de marcas opciones de marcas generalistas con los que él ofrece?. Pues quizá sí, pero también es cierto que quien lo piense tendrá que comparar mucho y valorar virtudes y defectos y no será fácil.