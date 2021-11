A prueba: Ford Kuga híbrido enchufable, atractivo en las formas y deportivo en el fondo

- Ambos motores van montados delante, cerca del eje sobre el que ejercen la tracción (no hay versión 4x4, al menos por ahora). En cuanto a su transmisión, es de variador continuo o CVT y no aporta posibilidad de ejercer personalmente el cambio de marchas, ni mediante palanca ni con levas tras el volante. Quizá ese sea uno de los puntos menos a su favor de toda su configuración. Monta frenos de disco en ambos ejes, que son ventilados en las ruedas delanteras.

En el caso del Kuga, su estética atractiva le dota de un plus nada más comenzar. Es un todocamino no muy alto, que tiende a una línea familiar pero con matices deportivos , lo que le hace muy interesante. Su frontal le viste con gran carácter y su trasera, con doble escape real y un prominente paragolpes, tampoco se queda atrás. Lateralmente busca una línea afilada con un morro prolongado hacia delante y una línea de techo muy atractiva con una suave caída. Todo esto se une a una altura al suelo de 16 cm que le inscriben como un coche sobre elevado, pero bastante poco campero, ya que la batería quedaría algo expuesta. El diseño interior está muy cuidado y resulta muy agradable, denotando calidad. Los asientos sujetan muy bien y son muy cómodos en trayectos prolongados.

Su dinámica es buena para este tipo de coches, destacando como uno de los mejores entre sus rivales. Tiene un gran chasis -ahora más rígido que en la generación anterior- y unas suspensiones que sujetan bien su peso en curva (aunque en esta versión ST Line X cuenta con un equipo de amortiguadores y muelles mejorados respecto a otras versiones). Como hemos visto potencia no le falta y si bien no tiene la arrancada de un eléctrico, su potencia se mantiene de forma muy sólida durante el recorrido hacia arriba del cuentarrevoluciones. En general no es un coche ruidoso, pero a veces el cambio por convertidor de par busca nuestra atención haciéndose algo más presente de lo deseado en el interior.