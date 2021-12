A prueba: Kia Ceed 2022, el compacto familiar suma imagen y tecnología pero destaca por su practicidad

En un coche en el que una de sus grandes virtudes es su tecnología, hay que señalar algunas novedades que se añaden a su ya amplia panoplia de sistemas de seguridad. Por ejemplo, la asistencia para evitar colisiones procedentes desde el ángulo muerto , añade un ligero reposicionamiento automático del vehículo desde la dirección, no solo con aviso lumínico y/o sonoro. O el sistema de salida segura que, estando aparcados, evita que se pueda abrir la puerta si se acerca desde atrás un vehículo que no hemos visto. Igualmente un sistema de control de crucero inteligente en curva que ayuda a conservar el carril en los giros. Son novedades que ofrecen un pasito más allá en pro de nuestra comodidad y seguridad.

Me ha gustado en cambio que, no se perciben esos pequeños tirones en el avance que sí se notan en algunos otros coches (incluso de marcas premium) debido a la entrada/salida en funcionamiento del sistema híbrido. La linealidad de la marcha es excelente siempre , lo que unido a una sonoridad escasa, hace que su rodar sea sedoso y transmita mucho confort. Las suspensiones, bien equilibradas, ponen mucho de su parte en esta última apreciación.

En cuanto al funcionamiento de las ayudas -de Kia en general y de este modelo en particular- son de las más “amables” con el conductor de entre las que hay en el mercado. Volvemos al término “intuitivo” que señala la capacidad de que entendamos sin explicaciones algo que a priori conocemos poco. En el Ceed, no solo se entienden bien, sino que además, son útiles y están muy bien calibradas para que avisen muy claramente de los que sucede, pero sin resultar molestas ni tampoco excesivamente intrusivas en el comportamiento del coche (que en otros modelos a veces proporcionan rebotes exagerados del volante o avisos que casi asustan más que ayudan).

Creo que queda claro que el coche me ha gustado en líneas generales. Me parece un coche equilibrado y que vale lo que cuesta. No es un coche de rallyes, pero sinceramente hay coche más que de sobra para la conducción habitual del 98% de los conductores que movemos nuestros coches con normalidad y entre los que me incluyo.