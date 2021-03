A prueba: Kia Sorento híbrido enchufable, el 'grandullón' de siete plazas más asequible

Cómo es

Cómo va

Suave, sedoso y fácil de conducir sería la respuesta más resumida que yo ofrecería sobre este modelo. Su filosofía es la de un rutero cómodo, que te hace agradable la tarea de transportar a los pasajeros. Sorprende un poco que no resulta torpe, ni carece de agilidad en curva dados su tamaño y peso, aunque es cierto que las maniobras bruscas no son las que más le “agradan”, pues al final las inercias de tanta carrocería y su correspondiente peso (incluyendo baterías) acaban haciendo acto de presencia. Su caja de cambios ayuda a esta conducción fácil y agradable, con unas relaciones bien escalonadas y un desempeño bastante ágil.

Por lo demás, nada más sentarte y arrancar no te da la sensación de estar conduciendo "una furgoneta”, sino un buen turismo. Su aceleración (8,7 segundos en hacer el 0-100 km/h) es suficiente para resolver maniobras delicadas con suficiente repris. Sus 193 km/h de velocidad máxima total son más que suficientes para cubrir las necesidades de este grandote con espíritu familiar. Sus frenos son adecuados y su dirección responde de un modo firme y ajustado a las órdenes, aunque sea neutra y no nos cuente demasiado lo que pasa por debajo de nosotros. Sus suspensiones son firmes -de ahí la “agilidad”- lo que hace presumir que fuera del asfalto no será el todocamino más cómodo del mundo. Sus modos de conducción off-road nos parecen muy apropiados para un modelo con este enfoque ligeramente aventurero.