A prueba: Land Rover Discovery Sport enchufable, aristócrata del asfalto planchado o del campo

-Su maletero es muy capaz con 780 litros, ampliable a 1.574 l. Lo tiene todo: desde un hueco bajo el piso para albergar una rueda de repuesto o los cables de carga, luz, enganches, alfombrilla de goma para limpieza (al igual que en el piso de las plazas), botones para abatir la segunda fila de asientos...



-En cuanto a su mecánica, al tratarse de un híbrido enchufable cuenta con dos motores. El que ejerce la tracción al eje delantero es un gasolina, tricilíndrico, turbo, de 1,5 litros de capacidad y con una potencia máxima de 204 CV. En el trasero nos encontramos con el propulsor eléctrico de 109 caballos y la batería de iones de litio que va situada bajo los asientos posteriores. En combinación ofrece una potencia conjunta de 309 caballos y un par de tracción de 540 Nm.



-Con esos dos motores acoplados cada uno a un eje la tracción es entonces a las cuatro ruedas. Su caja de cambios es automática de ocho velocidades y dispone de levas en el volante para ejercer el cambio de marchas. Sus capacidades para salir del asfalto quedan algo limitadas por una altura al suelo de 17,2 centímetros, pero sus ángulos todoterreno no están mal con 25 grados en ataque, 30,2 en salida y 19,5 grados en ángulo ventral. Combinados con su altura de vadeo de 60 centímetros le dotan de una capacidad suficiente para hacer caminos con roderas y vadear no solo corrientes de agua, sino también obstáculos no muy pronunciados. Cuenta con un control de descenso de pendientes muy eficaz, así como su control electrónico de avance en pista Terrain Response (el mismo del resto de la familia) para adaptar su conducción a la nieve y el hielo, el barro, la arena o las rocas.



-Contamos con tres modos de conducción: Hybrid (combina por defecto la conducción térmica y la híbrida para obtener el mejor partido a la autonomía y es el modo de arranque), un EV o eléctrico, en el que pulsando un botón en el salpicadero se fuerza la conducción 100% eléctrica y el SAVE que usa el motor térmico para recargar la batería (y que desaconsejamos por la habitual ineficiencia de este método de obtener electricidad).