A prueba Mazda CX-30 e-Skyactiv-X, cuando la elegancia y la precisión se hacen coche

Personalidad propia a raudales y una elegancia y belleza superiores a lo común son algunas de las señas de identidad del todocamino medio del que hablamos hoy, el Mazda CX-30 e-Skyactiv-X. Y hay otras más que explicaremos, pero quizá la que más me ha llamado la atención ha sido su capacidad de adaptarse como un guante a tu modo de conducción . Pero no sólo al modo en el que tú sueles conducir habitualmente, sino al modo en el que conduces en cada momento, más calmo en unas ocasiones y más enérgico en otras. El coche parece espejar tu ánimo y llevarlo al asfalto de un modo único que pocos coches consiguen.

Cómo es

Cómo va

El interior también es igualmente minimalista, estéticamente equilibrado, bien acabado, con unos materiales de mucha calidad percibida y con abundancia de mullidos, que esconde una complejidad que le hace visualmente relajante. Es muy ergonómico, con todos los mandos de la conducción orientados hacia el piloto. Otorga sensación de espacio y amplitud, sobre todo en los asientos delanteros. Atrás el espacio está bien y sus asientos siguen siendo cómodos, pero el ancho, es decir, el espacio para hombros, ya no es tan destacado. El maletero tiene unas formas muy aprovechables y se le saca partido, aunque con 430 litros se queda un poco por detrás de sus rivales. No obstante, tiene argollas y cintas para sujetar por ejemplo bolsas y fuente de luz propia.

De los mandos hay que destacar que su pantalla central de 8,8 pulgadas parece más pequeña de lo que realmente es. Su sistema de información es muy sencillo de usar y tiene una claridad y perfección en los gráficos, magnífica. Es muy práctico y, junto con la instrumentación que tiene una pantalla central configurable entre dos preciosos relojes analógicos y la información proyectada en el parabrisas, ofrecen una combinación perfecta para conducir con toda la información necesaria situada en el lugar preciso para no distraerse. La pantalla no es táctil, lo que me parece perfecto para no distraerse con la informática, manejándose su interfaz con una ruleta muy práctica y ergonómica en la consola, rescatada del momento en el que la computación aún no había esclavizado un terreno -el de la conducción- que nunca debió de ser suyo. Un diez para la seguridad.