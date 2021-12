A prueba: Opel Corsa, un compacto “español”, sólido, cumplidor y hasta divertido sin pretensiones

Su equilibrada y refinada dinámica es su principal virtud, quedando en una posición media o media-alta en el resto de apartados

Muy modernizado y actualizado, se trata de uno de los modelos más razonables que se encuentran en el segmento

Llega el fin de año y quizá con un poco de suerte los Reyes Magos puedan hacer un poco de esfuerzo y nos permitan adquirir un pequeño utilitario para movernos el año que viene sin miedo a la Covid. Si ese es el caso, hoy hablaremos de un coche razonable, de tamaño contenido, que puede ser lo que andas buscando. Sobre todo porque el Opel Corsa de sexta generación del que vamos a hablar ha dado un destacado salto de calidad respecto a sus anteriores generaciones.

La inclusión de Opel en el grupo Stellantis le ha incluido en el grupo de modelos que comparten la plataforma CMP, aportándole un aligeramiento de peso y otra serie de mejoras dinámicas que se notan. Eso sí, he de avisar que si no queremos un coche 100% eléctrico (hay un Corsa-e a baterías) y por nuestras necesidades urbanas vamos buscando una etiqueta de la DGT que no sea la C, tendremos que pensárnoslo, ya que de momento solo dispone de versiones a gasolina o diésel o bien la eléctrica Corsa-e.

Cómo es

Probamos el Corsa Ultimate 1.2T de 130 caballos. Se trata de una de las versiones con un equipamiento más elevado del modelo y también la de mayor potencia. Más adelante comentaremos cosas sobre las opciones a elegir. También señalar que este Corsa es “español”, ya que se fabrica en la planta de Stellantis de Figueruelas (Zaragoza).

Mide 4,06 metros de largo, por 1,77 de ancho y 1,43 de alto. Ahora es 4 cm más largo, 2 cm más ancho y 4 cm más bajo, lo que aporta deportividad a sus líneas. Esto se conjuga con un alerón trasero y algunos otros detalles (doble salida de escape, luz antiniebla muy baja y situada en el centro, techo “flotante” en color distinto a la carrocería...) que le otorgan un aire ligeramente “racing”. La batalla mide 2,53 m de largo.

(hay diésel) de tres cilindros turbo de 1,2 litros de capacidad y 130 CV de potencia, con 230 Nm de par. Esto, por un lado le dota de la etiqueta C de la DGT, y por otro una velocidad punta de 208 km/h con una aceleración de 8,7 segundos en hacer el 0-100 km/h. Su tracción es siempre delantera y su caja de cambios automática (hay manual) por convertidor de par de ocho velocidades. El peso de esta versión con numerosos extras y el mayor de los motores disponibles es de 1.233 kilos. Los frenos son de discos ventilados en el eje delantero y de disco en el trasero.

es siempre delantera y su caja de cambios automática (hay manual) por convertidor de par de ocho velocidades. El peso de esta versión con numerosos extras y el mayor de los motores disponibles es de 1.233 kilos. Los frenos son de discos ventilados en el eje delantero y de disco en el trasero. Este Corsa llega con muchas ayudas a la conducción y sistemas de seguridad, como por ejemplo el avisador de colisión frontal con frenada automática de emergencia, que cuenta con detección de peatones. Pero hay otras que ya llegan en paquetes de opciones, como el frenado con detección de ciclistas o el detector de vehículos en ángulo muerto, lo que puede elevar la factura final. Cuenta con conectividad a través de Apple CarPlay y Android Auto.

Cómo va

Comenzaré comentando la habitabilidad interior, tema que puede ser fundamental en un coche de filosofía práctica. Y hay que decir que con sus pros y sus contras, este Opel se sitúa en la media del segmento. Por ejemplo, para cuatro personas que midan 1,80 de estatura, el espacio será más que suficiente en todos los parámetros. Si se aumentan un par de centímetros hasta los 1,82 m la cosa comienza a estar justa, sobre todo en espacio para las rodillas en los pasajeros traseros. Teniendo en cuenta que la estatura media de los hombres españoles es de 1,76 m. y de las mujeres es 1,62 m. El espacio será muy apropiado para la mayoría de compradores.

Atrás la entrada y salida no está mal sin ser de las mejores. En la quinta plaza el hueco para hombros y el túnel de transmisión impedirían realizar traslados medios o largos con comodidad a cinco adultos. Esto es algo absolutamente común en el segmento. Sin embargo, en el Corsa el respaldo trasero no cuenta con resaltes para los pasajeros de los lados, lo que puede ser un plus de comodidad para el pasajero central.

En cuanto al aspecto interior de los acabados y materiales, es de solidez. Son algo más austeros que en el Peugeot 308, por ejemplo (algo natural por la diferenciación de gamas en Stellantis) pero eso no impide que sean duraderos y fáciles de limpiar. Es uno de los aspectos pragmáticos que aporta este Corsa. Otro es el tamaño de su maletero de 309 litros, de formas muy cúbicas y que permite un aprovechamiento intensivo, también en la media del segmento.

Su aspecto exterior es agradable, con una carrocería que busca líneas estilizadas de coupé (aunque sea un cinco puertas y no haya posibilidad de tenerlo en tres puertas). El interior es incluso ligeramente menos llamativo, con líneas tirando a clásicas en las que predomina la ergonomía, la sencillez de uso y la visibilidad, todas buenas características del coche. Por ejemplo, a pesar de su pantalla digital de 10 pulgadas, cuenta con climatizador por controles físicos, lo que se agradece para no quitar tener que apartar la vista de la carretera más de lo necesario.

Su dinámica da juego. Por supuesto en ciudad y carreteras rápidas tipo autovía, no encuentra el menor problema ni en seguridad ni en agilidad. En las vías secundarias, esas en las que se encuentran las curvas, los cruces y los posibles problemas, no es absoluto un coche difícil de conducir, ni mucho menos inseguro, aunque tampoco podemos pretender “ir de rallyes” porque no es ese su espíritu (ni el de la gran mayoría de modelos). Su dirección no es excesivamente comunicativa y es necesario controlar las inercias si pretendemos manejar el acelerador con alegría. Me gustaron mucho los frenos muy dosificables y a los que es muy fácil encontrarles “el punto”, mientras que la suspensiones me agradaron por su compromiso entre confort y deportividad.

Acelera bien -se nota su bajo peso-, su posición es buena -se nota su menor altura- y nunca le falta la potencia -al menos en esta versión que condujimos-.

Los consumos son razonables para el segmento. Opel habla de un consumo combinado oficial de 5,4 l/100 km. Nosotros hicimos medias de 7,2 l/100 km que pensamos que son muy razonables teniendo en cuenta los trayectos de todo tipo realizados y dentro del esfuerzo de la prueba.

Pocas o nulas vibraciones, bastante bien insonorizado y con un agradable sonido del motor, el Corsa aporta refinamiento en estos apartados.

¿Interesa?

El configurador de Opel dice que podemos encontrar esta unidad probada a partir de 23.450 €, aunque la verdad es que ofrece una versión básica de este modelo desde los 14.200 €, ya que hay versiones diésel, tres potencias en gasolina, manuales y automáticas y un alto listado de opcionales.

Resumiendo, este Corsa es un coche confiable, con una pisada muy interesante y una dinámica que nos va a permitir una conducción alegre sin pasarnos. Por otro lado, en muchos apartados es un coche que se encuentra en el medio del segmento, como en la habitabilidad, los consumos, la durabilidad, el espacio interior etc. El resultado es un coche que nos ayudará a resolver las necesidades de movilidad en muy diferentes escenarios con solvencia y agrado y que aporta una estética agradable y sin estridencias.