A prueba: Opel Insignia, elegancia moderna y dinámica clásica para usuarios con criterio propio

Con clientes algo saturados ya de coches de estilo todocamino , me atrevería a augurar que las berlinas van a volver a reconquistar parte del mercado perdido. Esto no será de un día para otro, en el mercado del coche las cosas nunca pasan en un pestañeo. Pero al igual que predijimos hace años que los monovolúmenes estaban abocados a su práctica desaparición, engullidos por los grandes todoterreno y todocamino, ahora creo que las modas pasan y los valores inmutables de las berlinas van a volver a recuperar cierto terreno.

Entre esos valores y virtudes hay uno que es innegable, la elegancia. Y este Opel Insignia es uno de los mejores ejemplos que tenemos en el mercado. Sus equilibradas proporciones, sus líneas deportivas ya la vez distinguidas, han hecho volver los ojos a muchas más personas de las que yo me esperaba durante los días de prueba de este modelo. Es cierto que no muchas eran jóvenes, sino más bien personas maduras a las que ya no es fácil imponerles una moda, sino que se basan en su propio criterio sobre la belleza, la armonía y el modo de cubrir una necesidad, sí, pero con gusto.