A prueba: Opel Mokka, un todocamino urbano, juvenil y desenfadado, con un toque deportivo

En mi época lo hubiéramos definido como “fardón” o “molón” y ahora los jóvenes dirían que es muy “guapo” o que “mola mazo”. Quédense con la expresión que prefieran porque cualquiera de ellas sirve para definir la estética atrevida, juvenil y hasta deportiva que viste el todocamino que vamos a probar hoy, el nuevo Opel Mokka. Es un todocamino compacto que tiene versiones gasolina y diésel o 100% eléctrica (Mokka-e). Y nosotros hemos escogido la de gasolina -etiqueta C- porque nos parece que va a ser la más vendida y la que más va a interesar al público en general. Algunos se preguntarán si no hay versiones ECO, es decir, microhíbridas, híbrida o incluso enchufables, algo que choca un poco con su carácter más urbanita que familiar. La respuesta es que parece lógico que Opel las ofrezca en el futuro, pero de momento la marca no se ha pronunciado en absoluto sobre ello.