A prueba Skoda Enyaq iV 60, el eléctrico checo con racionalidad, equilibrio y precio como objetivos

Si la semana pasada probamos otro eléctrico, el Ford Mustang Mach-E , en esta ocasión nos hemos decantado por el pragmatismo del Skoda Enyaq . No son coches comparables por autonomía, ya que del Enyaq hemos escogido la versión de batería más modesta, que ofrece unos 410 km de autonomía oficiales (hay otra con rango oficial de 520 km).

El Skoda Enyaq iV es el primer eléctrico de Skoda pensado como tal desde cero. Para ellos se aprovecha de todas l as sinergias de la plataforma MEB creada por el Grupo Volkswagen para el desarrollo de los modelos eléctricos de tamaño medio y medio-grande de todo el Grupo. Para ser más claros, este Enyaq es el hermano del Volkswagen ID.4 y también cuenta con elementos similares al VW ID.3 , como por ejemplo los tipos de batería. Hemos elegido la versión Enyaq iV 60 que es la de menor capacidad de almacenamiento de su batería con 58 kWh.

El maletero de 585 litros de capacidad nos parece suficiente para una familia . No es tan gigantesco como el de su hermano el todocamino Kodiaq y sus 835 litros, pero está muy bien. En el Enyaq esa capacidad alcanza los 1.710 litros con los asientos traseros reclinados. Por cierto estos asientos no pueden moverse longitudinalmente hacia delante ni tampoco tienen varias posiciones de inclinación.

Circunstancia curiosa de este coche: es un “todo atrás”. Atrás tiene el motor eléctrico y también es un coche de tracción trasera (lo que no es normal entre los turismos).Además, sus suspensiones traseras son multibrazo, lo que contribuye a una mejor estabilidad y confort. En cambio, en el eje trasero también asoma una de las cosas que no terminan de convencernos, sus frenos de tambor y no de disco. Es una circunstancia que queda algo paliada con los sistemas de regeneración eléctrica, que hacen una especie de función de freno motor. Aún así hubiésemos preferido la resistencia y fiabilidad de los de disco ventilados en un vehículo que casi pesa dos toneladas (1.965 kg).