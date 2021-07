A prueba: Subaru Outback 2022, un familiar atípico, amplio y cómodo, ideal para campistas

Uno de los coches que mejor representan la idea de “todocamino ” en el mercado es este Subaru Outback , aunque en realidad su carrocería sea más la de un familiar sobreelevado. Gracias a su gen campero siempre ha destacado en el mercado y en esta sexta generación de 2022 ese rasgo se acentúa. Eso es debido en parte a su ligero crecimiento en espacio, pero quizá también por una característica que no tiene, la etiqueta ECO de la DGT en su versión con motor a gasolina (el probado). El enfoque entonces parece menos urbanita que otros coches de la marca como el XV o el Legacy que, gracias a su sistema híbrido, sí la aportan. La opción en este Outback es optar por la versión movida por gas GLP, que sí la logra y que es una opción a tener muy en cuenta, entre otras cosas por los ahorros en combustible que se pueden obtener. Por otro lado, el Subaru Outback tiene un abanico de virtudes capaz no solo de equilibrar esa característica, sino de compensarla muy a su favor.

Sin embargo, en autovía o autopista y en buenas carreteras es un coche que proporciona una comodidad, suavidad y agrado de conducción excelentes, a la altura de algunos premium. Además, su comportamiento en pista es bueno, cómodo y seguro. Además de su tracción a las cuatro ruedas, fuera del asfalto le avala una altura al suelo de 21,3 centímetros -de las mejores- y una destacada distancia entre el neumático y el paso de rueda que facilita un largo recorrido de las suspensiones a la hora de afrontar baches. Sus suspensiones son suaves y dulces en sus recorridos, y aunque sus ángulos de ataque (19,7º) ventral (21º) y de salida (22,6º) no son destacados, sí permiten afrontar no solo pistas, sino también obstáculos no excesivos con total solvencia. El Outback no es un todoterreno al uso, pero sus capacidades fuera de la carretera son mejores que las de muchos todocamino y, también de numerosos de los familiares camperos del mercado. Esto le hace muy versátil y es acorde a su talante menos urbanita.