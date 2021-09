A prueba: Suzuki Ignis, un pequeño urbano poco gastón, para la 'vuelta al cole'

El Ignis es uno de esos coches que son honrados consigo mismos. Con un precio asequible aporta mucho y de forma digna a sus potenciales usuarios. Gracias a sus pequeñas dimensiones, a su buen radio de giro y, sobre todo, a su etiqueta ECO de la DGT es un modelo ideal para la conducción urbana . Ofrece cuatro razonables plazas y un maletero reducido, pero suficiente para lo esencial. Además, cuenta con una interesante altura libre al suelo de 18 cm, que le hace candidato a salir a terreno no asfaltado con gallardía, siempre que los obstáculos estén en relación a su tamaño.

Sus asientos recogen bien el cuerpo y lo sujetan bien en curva. Es una virtud interesante, ya que el coche balancea un poco debido en parte a su buena altura al suelo, y a unas suspensiones pensadas para poder asumir los firmes rotos de las zonas rurales, así como posibles tramos no asfaltados. Recordemos que esta versión cuenta con la tracción 4x4. De ese modo, lo que en carretera se traduce en movimientos amplios y un ligero balanceo (sin consecuencias para la seguridad) fuera del asfalto es una virtud que nos permite ir mucho más cómodos sin que nuestros riñones parezcan una batidora. Su dinámica entonces, debe ser predictiva, nada de pretender aceleraciones ni frenadas bruscas, porque esa no es su filosofía. Igualmente, hay que saber que los frenos son muy progresivos y dosificables y que el tiempo de frenada se alarga ligeramente.

El Ignis es un coche práctico siempre que no se requiera demasiado espacio y que no se pretenda hacer una conducción de sensaciones. No es un coche familiar, pero sí un buen coche para desplazarse al trabajo, circular por la ciudad o usarlo como instrumento de trabajo para desplazarse por zonas rurales (mejor en su versión de tracción total). Sus contenidos consumos nos parecen otra de sus grandes virtudes.