A prueba, Toyota C-HR GR Sport: consume poco, corre mucho, va muy bien y está indicado para parejas

Hemos elegido el Toyota C-HR GR Sport que es la versión deportiva y de gama alta de este modelo. Para centrarlo es necesario comentar que es su potencia de 180 caballos lo que le da su carácter deportivo, además de su diseño en el que destacan los dos alerones traseros (Nota: ahora parece obligado decir “spoilers”, que si no parece que no entendemos de coches).

- La tracción es delantera, con una caja de cambios de variador continuo que destaca por no parecer una caja de este tipo : permite una entrega de potencial mucho más natural y gracias a la combinación con el motor eléctrico la falta de inmediatez en la respuesta al acelerador queda prácticamente anulada. También el ruido que suelen producir queda muy eliminado , una mejora notable que incrementa el confort de marcha. Aporta una palanca de cambios secuencial para usar en el modo de conducción Sport (no cuenta con levas o palancas selectoras tras el volante).

Decíamos en el título que este C-HR está especialmente indicado para dos ocupantes. Esto se debe a ciertos condicionamientos que le impone en parte su estética y en parte su mecánica. La primera hace que sus puertas no tengan un gran ángulo de apertura, pero sobre todo que para entrar haya que agachar bastante la cabeza para no rozar el marco superior. Además, si bien los dos pasajeros delanteros irán bastante cómodos y amplios, atrás no es tanto así. Yo mido 1,82 y tanto de piernas como de altura de cabeza me sentí atrás algo excesivamente recogido con el asiento delantero situado en mi posición de conducción habitual. Las ventanillas traseras son pequeñas, dejan entrar poca luz y afianzan esa sensación de ligero enclaustramiento. Entendemos que es un coche ideal para dos personas (la misma Toyota así lo postula), pero que puede acoger bien a cuatro adultos si no son de gran volumen.