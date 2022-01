A prueba: Volkswagen Touareg híbrido enchufable, la versatilidad elevada a su máxima expresión

Si este coche no es el nuevo Golf , es decir, una de las más brillantes estrellas de la automoción, es sólo por un detalle: los días de la economía europea en ciclo expansivo atraviesan un oscuro momento . De no ser así, este sería el coche deseado por todos , mucho más comprado y casi con seguridad el coche aspiracional por excelencia, pues está en el centro de todas las tendencias.

Sobre consumos, la marca habla de 2,4 l/100 km (contando con los 47 eléctricos). Yo hice 1,1 l/100 km en un recorrido de 70 km y a partir de los 100 km ya la media se me quedó en 11,3 l/100 km, lo que no me parece exagerado sino todo lo contrario, tratándose del coche que es, con su peso, tamaño etc.