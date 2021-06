A prueba: Volkswagen Tiguan enchufable, 38 km sin emisiones y consumos equiparables al diésel

El Volkswagen Tiguan es uno de esos todocamino medios, que le gustan a todo el mundo o que más o menos a todo el mundo le podrían encajar. Es el todocamino medio de la marca, que tiene por encima al Touareg y por debajo a los T-Roc y T-Cross. Pero la prueba de hoy está efectuada sobre la versión híbrida enchufable o PHEV. Esto le confiere una característica que amplía sus virtudes, pero reduce su cliente objetivo. Amplía sus virtudes porque con una autonomía eléctrica oficial de 50 km (algo optimista como suele pasar en todos los eléctricos) y las ventajas de su etiqueta CERO emisiones nos permitirá ahorros de tiempo, dinero (la electricidad es hasta un tercio más barata que la gasolina) y problemas, muy relevantes. Por otro lado, la carga es trascendental pues si no tratamos de llevarlo cargado siempre que podamos, las ventajas económicas se convertirán en adversidades, lo que casi obliga a poder cargarlo en casa.

Cómo es

Cómo va

Este Tiguan está pensado para ciudad y trayectos largos en los que podamos ir recargando mientras uno se toma un café y un bocadillo, come o simplemente descansa un rato. Diremos que la autonomía que obtuvimos en eléctrico fue de unos interesantes 38 km (recordemos que los oficiales son 50 km, con un desfase típico en todas las marcas) con unos consumos de 14,4 kW/h y que dejamos los consumos totales en 6,8 l/100 km, haciendo una conducción relajada sin ambiciones de ser Eco y probando diferentes aspectos del coche. Unos consumos equipables totalmente a los oficiales de su hermano diésel (6,6 l/100 km), lo que dice mucho en su favor. Eso sí, el “truco” es como con el móvil enchufarlo en cuanto se pueda. Así lograremos que la mayoría de los trayectos urbanos sean realmente cero emisiones y que durante la semana los gastos se reduzcan mucho, mientras que en las escapadas, con un poquito de esfuerzo en encontrar un enchufe, podamos ser también bastante ecológicos.

En cuanto a su dinámica es muy agradable. Sus dos motores le dotan de mucho repris y la distribución de pesos le ayuda a girar bastante plano. Sus suspensiones casan con el espíritu más familiar en esta versión Life (la R-Line citada tiene un andar más deportivo). Yo no le pediría un espíritu deportivo a este modelo a pesar de que puede ir muy rápido, sobre todo en buenas carreteras y autovías, porque no creo que sea ese su fuerte, sino más bien una versatilidad a toda prueba para una familia/usuario medio.

¿Interesa?

Este Tiguan eHybrid cuesta desde 36.100 € con ayudas y Moves. No es barato, pero también es cierto que los enchufables nos pueden hacer recuperar parte de ese dinero gracias a los ahorros en combustible y mantenimiento, sobre todo si lo vamos a usar intensivamente en cortos recorridos urbanos como hacemos la mayoría de los conductores. Con el Tiguan eHybrid Life tendremos un coche con la etiqueta CERO de la DGT, muy bien equipado, rápido, cómodo y muy adecuado para cualquier familia tipo. El R-Line, algo más pintón y cañero para ser claros, con ayudas y Moves rondará los 42.000 euros.

Parece claro, y así lo está entendiendo el mercado de clientes con acceso a enchufe, que los híbridos enchufables son una solución inteligente y práctica cuando llega la duda de ¿qué coche me compro? Y siempre hemos dicho y seguimos insistiendo que si no se tiene acceso a un enchufe -en casa, trabajo o ambos-, no merecen la pena a menos que la etiqueta CERO nos sea absolutamente necesaria, porque vamos a arrastrar un enorme peso muerto que nos va a penalizar enormemente en nuestras visitas a la gasolinera.