ACEA avisa de que la falta de magnesio puede provocar un “impacto catastrófico” en el sector automotriz

Nunca antes ACEA había usado el calificativo catastrófico para definir un peligro. Pero no se queda ahí, ya que avisa que “si de no resolverse, esta situación amenaza miles de negocios a lo largo de todo el continente , a todas sus cadenas de suministro y a los millones de puestos de trabajo que soportan”.

La escasez repentina de este mineral es debida al parón drástico de su producción en China, desde donde Europa cubre el 95% de sus necesidades mediante la importación . La causa son las restricciones impuestas por el Gobierno en un intento de reducir casi de un día para otro su gasto energético y las emisiones, lo que ha creado una “crisis internacional de suministro cuyas magnitudes no tienen precedentes”. Por supuesto su escasez no afecta solo a la industria de la automoción, sino que otras como la construcción o los embalajes están igual de severamente comprometidas.

Pero la irrupción esperemos que puntual de este problema no hace sino remarcar una tendencia que puede ser muy destructiva para la industria de la automoción europea e internacional. Casi no hay día que un fabricante no anuncie algún tipo de aceleración en su estrategia hacia la electrificación, para ajustarse a la cada vez más exigente normativa de emisiones, pero sobre todo para no perder el tren mundial del obligado cambio hacia la electrificación.