La Agencia Internacional de la Energía pide bajar a 100 km/h la velocidad y reducir el uso del aire

El objetivo de la neutralidad en carbono con cero emisiones netas para 2050 va demasiado lento, según la Agencia Internacional de la Energía en su informe “Perspectivas Mundiales de la Energía”, quizá el estudio anual más reconocido en el sector. Por ello, la Agencia ha pedido triplicar la inversión en energías renovables y sus infraestructuras en la próxima década.



En su análisis estudia diversos sectores ofreciendo sus ideas para alcanzar esa meta medioambiental. Sobre el transporte, la AIE cree que a nivel global (no solo vehículos por carretera, sino también trenes, aviones y barcos) no está en el camino de alcanzar las cero emisiones netas para 2050. Según ella, el transporte es el sector industrial que más se apoya en los combustibles fósiles (no el más contaminante, que es con mucho la generación de electricidad desde el punto de vista energético debido al uso intensivo de carbón) y el que, debido al incremento de la demanda mundial, ha experimentado un mayor incremento en las emisiones de CO2 en los últimos años.