Agua, el particular muro de Berlín con el que se está topando Tesla en la construcción de su gigafactoría

De agua es el particular muro de Berlín con el que Tesla se está encontrando y que le impide avanzar en la construcción de su gigafactoría de Grünheide cercana a la capital alemana. En esta gigantesca factoría que comenzará a operar en julio, la compañía norteamericana planea fabricar 500.000 vehículos al año para 2023 , una vez efectuada su ampliación con la fábrica de baterías.

Para ello había solicitado el suministro de 3,6 millones de metros cúbicos de agua para su producción anual, unas 1.400 piscinas olímpicas . Pero, de momento, la Asociación del Agua Strausberg-Erkner le ha circunscrito a 1,4 millones de metros cúbicos esas expectativas, argumentado que no le puede conceder más agua potable. ¿La razón?: que sólo ella acapararía el 30% del agua potable disponible para los aproximadamente 40.000 habitantes de la región, provocando falta de suministro para dicha población local.

Agua por tres

Sólo en su fabricación el coche eléctrico necesita al menos el triple de agua que uno térmico convencional. Un ejemplo: Seat en 2018 fabricó en Martorell unos 480.000 coches de los cuales la inmensa mayoría fueron de combustión y para ello empleó 1,2 millones de metros cúbicos. Un consumo que se refiere sólo al proceso de fabricación, sin contar no sólo toda la minería tradicional sino también la de los llamados minerales raros , unas industrias ultraintensivas en el consumo de agua. Y por supuesto eliminando también de la ecuación todo el proceso de fabricación y puesta en marcha de energías renovables como la fotovoltaica (unos 70 kilos de CO2 expulsados a la atmósfera por panel, según Bernard Tourillon, director de Uragold, empresa canadiense que produce los materiales necesarios para su fabricación).

Dos terceras partes de la Gigafactoría número cuatro de Tesla, que ocupa el espacio de 84 campos de fútbol, se asientan en una zona designada por las autoridades como de agua potable protegida. Branderburgo es una de las regiones más secas del país teutón, habiendo sufrido sequía los últimos tres años. El “Tecno-Rey” Musk (así se ha denominado a sí mismo en alguna ocasión) ha salido al paso de las críticas afirmando que “No estamos en el desierto. Los árboles no crecerían aquí si no hubiese agua”. En cambio el ministro de Medio Ambiente de Brandenburgo ha comentado que el caudal concedido (los 1,4 millones de litros iniciales) son suficientes para la primera fase del proyecto “Más allá de eso su desarrollo no debería continuar”. Sin embargo, Tesla planea elevar a dos millones de unidades al año los coches salidos de sus instalaciones en un futuro.