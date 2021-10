Apple y Xiaomi, dos fabricantes de teléfonos y dispositivos, al asalto del sector del automóvil

Este no es el primer caso de un fabricante de telefonía móvil que pone ojitos de carnero al sector de la automoción. Hace años que es conocido el interés -variable pero sostenido- de Apple en entrar en el negocio de los automóviles. Gasto de dinero, generación de infraestructuras, creación y destrucción de equipos de trabajo con contrataciones de relumbrón... todo parece haber sido en vano. Los de Cupertino, con Tim Cook a la cabeza, no parecen haber sido capaces de “aterrizar” sus deseos a la fabricación de un coche. Sin embargo, en Apple ahora parecen haber dado con la tecla: no fabricarlos. Es decir, no producirlos ellos, sino encargar la producción a algún contratista que se encargue de todos los prolijos, engorrosos y arriesgados aspectos prácticos de dicha fabricación. Ya en febrero se lo adelantamos para España desde NIUS.