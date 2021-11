El Aston Martin del príncipe Carlos de Inglaterra funciona con excedentes de vino y suero del queso

El asunto es que en Gran Bretaña usan excedentes de vino blanco no permitido para consumo humano producido allí (el cambio climático permite ahora el cultivo de vides y viñas, algo imposible hace no muchos años debido a su clima) pero también suero de su industria quesera para fabricarlo. Y el príncipe Carlos, confesó en una entrevista a la BBC que “odio desperdiciar”. Esto combinado con su confesada preocupación por el medio ambiente, le movió a solicitar que su Aston Martin de 51 años fuese transformado para poder usar bioetanol. Esta modificación mecánica es obligada, ya que el etanol puede ser corrosivo para el motor y no puede ser usado en cualquier coche. Carlos solicitó pues la transformación a Aston Martin, y aunque desde el fabricante le sugirieron no hacerlo, este no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta y dijo que si no lo hacían, no lo conduciría. Así que los ingenieros de la marca encontraron la mejor manera de cumplir su deseo. Fue gracias a la compañía Green Fuels, que suministra ese combustible. “Ahora va incluso mejor que antes y además huele de maravilla cuando vas conduciéndolo” dice Carlos. Y tiene toda la razón, ya que el etanol produce una combustión más rápida, incrementando el rendimiento del motor considerablemente. De hecho, la Fórmula 1 está valorando el uso del bioetanol en 2025, pues quieren mantener viva la combustión interna con emisiones cero de dióxido de carbono netas mientras logran un mayor rendimiento.