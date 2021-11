La biométrica llega al coche, el Genesis GV60 se abre con la cara y arranca con la huella digital

El caso es que el GV60 será capaz de reconocerte y abrirte sus puertas. Solo tendrás que tocar la manecilla de apertura de la puerta y “asomarte” mostrando tu rostro al pilar B (la separación metálica vertical entre entre ambas puertas) para que el coche te abra la puerta automáticamente. Muy cómodo, ya que si no quieres no tendrás que cargar con ninguna llave cuando vayas, por ejemplo, a hacer deporte. Por si fuera poco, Genesis aclara que el sistema podrá reconocerte incluso en condiciones de baja intensidad lumínica, por la noche o incluso con niebla. Genesis proporciona, no obstante la que llama "Llave inteligente" física para los usuarios más tradicionales o aquellos que simplemente no quieran utilizar este equipamiento.