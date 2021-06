Una rápida descarbonización debe incluir combustibles sintéticos e hidrógeno en vehículos térmicos, según Bosch

Acelerar la descarbonización

Bosch propone algunas soluciones tecnológicas desde la perspectiva que “lo que cuenta no es el final del motor de combustión interna, sino el final de los combustibles fósiles”, según González Pareja. La idea es la de que si la electromovilidad consigue que el transporte por carretera sea neutro en emisiones, “lo mismo hacen los combustibles sintéticos obtenidos de fuentes renovables”. Y no es que Bosch no apueste por la electrificación, sino que quiere fomentar el desarrollo de ambos. Por ejemplo, en este año Bosch va a invertir 700 euros más en electromovilidad, con lo que el acumulado de inversiones ya supera los 5.000 millones de euros. Si el mercado de componentes eléctricos crece anualmente un 20%, las ventas de Bosch están creciendo al doble. Es decir, la electrificación se está convirtiendo “en el negocio principal” de su área de movilidad, porque la movilidad respetuosa con el clima se ha convertido en el objetivo final de una empresa cuyas más de 400 instalaciones en todo el mundo ya son neutras en emisiones de carbono.