Botiquín de primeros auxilios: es o no obligatorio llevarlo en el vehículo

¿Te has preguntado si es obligatorio llevar el botiquín de primeros auxilios en el coche? En España no es obligatorio, aunque sí es recomendable. Al menos de momento, puesto que en otros países de Europa como Alemania, Austria, Bélgica o República Checa sí que es obligatorio. De cualquier manera, no cuesta nada llevar en el vehículo un pequeño botiquín de primeros auxilios con todos los productos necesarios para hacer curas en caso de un accidente.