Carreteras que cuidan: matrículas virtuales, nanocristales en marcas viales y asistencia inmediata en incidencias

Una vez más la colaboración público-privada es una de las grandes bazas que baraja el Gobierno para la modernización de estas infraestructuras. Lo dejó patente Enrique Belda, Subdirector de Información y Comunicaciones para la Seguridad del CETSE (Ministerio del Interior) en un evento de la Asociación Española de la Carretera cuando afirmaba que “las empresas están a la cabeza de la innovación, pero no se van a tirar al vacío si desde las administraciones no empezamos a generar una transformación digital real”. Mientras Belda insistía en que “hay que empujar a la carretera para que sea el soporte de vehículos y usuarios conectados en condiciones de absoluta seguridad”, Jacobo Díaz, director general de la AEC apuntaba a los recursos que los fondos Next Generation UE de recuperación económica europea. “En la carretera hay todo un mundo por descubrir y las ingenierías españolas están preparadas para desarrollar los servicios que los ciudadanos quieren y necesitan para los vehículos conectados. Pero sin una adecuada coordinación, esos servicios no se podrán prestar”.