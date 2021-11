Chaos Ultracar, 3.000 caballos de potencia en su versión 'Zero Gravity'

Si Terminator tuviera que elegir un coche, no les quepa duda de que ese sería el Chaos Ultracar, del fabricante de hiperdeportivos Spyros Panopoulos Automotive. Y no sería solo por el diseño de sus piezas, casi orgánico y que no cuesta definir como de alienígena, sino porque para empezar ningún coche había soñado ni siquiera con alcanzar la cifra de 2.048 caballos de potencia hasta ahora. Un dato que reflejado en velocidad supone hacer el 0-100 km/h en 1,9 segundos o alcanzar los 300 km/h en sólo 7,9 segundos y que le hará volar más allá de los 500 km/h, con un corte de inyección en las 11.000 revoluciones por minuto. Y el coche será de calle, es decir, que no tendrá limitada su existencia a los circuitos.