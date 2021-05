China, a la caza de los 1.000 kilómetros de autonomía eléctrica, y ya está muy cerca

El NIO e T7 rompe la barrera

Con 5,10 metros de longitud y una aerodinámica de 0,23 Cx, la importancia de la berlina china no es especialmente significativa por su elevada potencia de 653 CV, ni por los 3,9 segundos que invierte en acelerar de 0 a 100 km/h, que realmente son magníficos datos. No, lo que le hace tan especial es su autonomía de récord, capaz de alcanzar los 1.000 km , según ciclo NEDC , gracias a su batería de 150 kWh con celdas de electrolito sólido. Es importante fijarse en el ciclo, ya que en Europa ya usamos el WLTP, más cercano a los “consumos” reales, lo que dejaría esa cifra en el entorno de los 850 km de alcance en el ciclo europeo.

Es cierto que no es la primera vez que se alcanza esta autonomía de récord, pero sí lo es que se estrene en un coche de serie que el año próximo tiene previsto llegar a Europa .

BYD, como Porsche

Otra marca que en el Salón de Shanghai ha presentado un modelo capaz de recorrer más de 1.000 km con una sola recarga (también en ciclo NEDC) es BYD , que ha dado a conocer el EA1, un coche de tamaño compacto y pretensiones generalistas , no premium como el anterior modelo.

El EA1 estrena la arquitectura e-Platform 3.0 para coches eléctricos. Esta base se asienta en las baterías “cell to pack” , con la última tecnología de la marca denominada Blade. Las baterías “cell to pack” son aquellas en la que todas las celdas están integradas en una misma estructura, sin “cajas” que las separen en grupos, lo que reduce el peso y el tamaño del conjunto (lo que da pie a incluir más celdas y, por tanto, mayor capacidad energética).

El BYD EA1 luce una carrocería muy del gusto europeo , dibujada por Wolfgang Egger, diseñador jefe de Audi (y responsable en 1998 de los rediseños de los Seat Ibiza, Córdoba y Altea) y director de diseño global de BYD, por lo que no podría no ser extraño verle rodar próximamente por nuestras carreteras.

Otro modelo del que se espera una autonomía de récord es el Aptera, que apuesta por superar los 1.600 km con una sola carga. No obstante, aquí la marca Aptera Motors juega también con la energía solar y la tecnología Never Charge que, como su nombre indica, no necesitará recargar el coche para el uso diario, ya que la matriz solar mantiene la batería cargada.