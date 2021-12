Coches octogenarios: los 10 modelos que más tiempo llevan en el mercado suman 681 años

El segundo de la lista es otro de esos coches que no se olvidan, el Ford F-Series o F-150. Es un pick-up que data de 1947; es decir, tiene 74 años y a sus espaldas carga nada menos que 14 generaciones, la última presentada este mismo año. La primera versión, denominada F-1, podía incorporar un motor de 6 cilindros y 95 CV o un V8 de 100 CV. Hasta 1959 no hubo una versión 4x4 y en la década de 1970 triunfó el Super Camper, una versión camperizada. En 1974 nació el primer Monster Truck y en 1975 adquiere el nombre actual de F-150. El Ford F-150 actual ha ganado este mismo año el Truck of the Year en Estados Unidos. La impresionante versión Raptor equipa un motor 3.5 EcoBoost V6 de 450 CV y tracción 4x4. La marca lanzará una versión eléctrica bajo el nombre de F-150 Lightning a lo largo de 2022.