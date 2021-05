Conexión camper: alquilar y acampar sin problemas en lugares preseleccionados con roadsurfer

La idea es recoger la campe r deseada y desde la página web de roadsurfer, reservar lugar de acampada en lo que denominan como “spots” o lugares determinados privados previamente seleccionados por la empresa debido a su idoneidad, situación, amplitud etc. Lo único novedoso no es que la gran mayoría de estas camper incorporan cocina -hasta las más pequeñas- sino otros muchos detalles. Por ejemplo, tienen furgonetas específicas para que puedas llevarte a tus mascotas (las denominadas Dog Suite y Dog Hostel Deluxe (los modelos Volkswagen California Ocean y T6 California Beach). Estas unidades se dedican solamente a esta actividad y cuentan con su limpieza específica . Pero además, permiten el alquiler a los más jóvenes, incluso desde los 18 años , cuando en la mayoría de alquiladoras se exigen un mínimo de 21 años y en algunos casos, 25 años.

Roadsurfer cuenta a día de hoy con 250 unidades y sus clientes son “mucho de primer contacto con el mundo camper . Es algo que a nosotros nos encanta porque nuestra intención no es ser un mero alquilador, sino proporcionar una experiencia que te vas a llevar siempre contigo, en especial los niños”, nos cuenta Vicente Bayón, “country manager” de la empresa para el sur de Europa. Sus precios parten de los 105 euros noche en temporada baja y 115 en la alta , con una fianza de 800 euros. Además, varía el precio dependiendo del seguro.

Algo que roadsurfer no acepta es que se fume en el interior de las camper. “Nuestros vehículos son muy nuevos todos y cuidamos obsesivamente la limpieza. Por eso solicitamos que el interior nos lo devuelvan limpio dentro de lo razonable”. Y no nos queda más remedio que preguntarle qué pasa si te enamoras de la camper en la que has pasado esas vacaciones en plena libertad y te la quieres quedar. “Por supuesto, es posible”.