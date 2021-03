Consejos para que los neumáticos de tu coche duren más

Es cierto que hay neumáticos que no son nada baratos y que cambiar cuatro ruedas puede implicar un desembolso económico muy significativo para las economías domésticas, pero es algo que no hay que hacer cada año si el estado de las gomas es adecuado. Para que así sea, en NIUS te damos algunos consejos para alargar la vida útil de los neumáticos :

Comprobación mensual de la presión de los neumáticos

Este, es quizá, el mejor consejo para poner en práctica. El paso del tiempo hace que los neumáticos pierdan presión y esto compromete la estabilidad del coche, además de incrementar el riesgo de que se puedan romper. Lo ideal es comprobar mensualmente con un manómetro cómo está la presión de las ruedas y, en el caso de que no estén a un nivel adecuado, inflarlas un poco con el mismo aparato.

Revisar la banda de rodadura y los flancos del neumático

Para comprobar que no hay signos de desgaste, es oportuno revisar visualmente de forma periódica la profundidad del dibujo de las ruedas, que no aparezcan deformaciones y que no haya ninguna grieta o alguna piedra o clavo insertado en la goma.