Conversión de coches térmicos a eléctricos, una solución asequible para descarbonizar la movilidad

Una solución con una serie de ventajas que no serían solo económicas, sino también medioambientales, ya que pone en práctica las tres “R” del cuidado del medio ambiente: reutilizar, reciclar y reducir. En las tres inciden estos reacondicionamientos, ya que aunque en las dos primeras se aplican de una manera más importante, también supone un gran paso en la lucha contra la obsolescencia programada. A estas reconversiones ahora se les llama “retrofit” también en España , porque ya saben ustedes que nos encanta perder nuestro idioma e identidad en pro de los términos anglos. Pero vamos a descubrir sus ventajas.

Eléctrico barato : es una opción digamos “ asequible ” de tener un coche eléctrico. Estos están de media unos 12.000 € por encima de un coche de combustión similar en tamaño y prestaciones, lo que los coloca en el rango de unos 45.000 € de media . El precio de la reconversión de un térmico que ya tenemos amortizado puede costar entre 15.000 € y 20.000 € , según los expertos. Por ese precio, ahora mismo tan solo está el Dacia Spring , con un precio de partida de 19.115 € en su versión más básica. Este es un coche práctico, pero que muy posiblemente no tenga nada que ver con la amplitud -por ejemplo de furgonetas para trabajo- y la comodidad de un térmico de hace unos años.

Clásicos vivos: los amantes de los coches clásicos pueden encontrar en esta actividad un modo de combinar esa pasión con sus aspiraciones ecológicas. Para algunos escuchar el rugido de un V8 no tendrá comparación, pero para otros puede ser el medio de darle un nuevo sentido a un coche que acumula polvo en el garaje .

Aunque se trata de un proceso algo laborioso y no muy barato , es posible realizar la conversión y su correspondiente homologación para que sea legal circular con él. Lo importante es que sea un taller autorizado porque estas homologaciones son validadas caso por caso.

Un detalle importante a tener en cuenta es que no se pueden instalar motores con mayor potencia que la que tenía el coche originalmente. Esto se debe a que más potencia tendría efectos en el chasis, suspensiones y otros elementos del mismo que no se sustituyen y que podrían tener influencia en la seguridad. También el peso es un elemento a tener en cuenta. No conviene que se supere en mucho el homologado inicialmente por el fabricante por la misma razón anterior, pero también porque obligaría a cambiar otros sistemas y componentes resultando en un incremento aún mayor del precio de la conversión.