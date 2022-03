La DGT y Madrid, de acuerdo en la obligatoriedad del casco en la micromovilidad y para todas las edades

Otro tema que estuvo sobre la mesa se introdujo por parte de Borja Carabante:“ Yo propuse que en la zona de bajas restricciones para los turismos con etiqueta C fuera obligatorio que hubiera más de un ocupante en el vehículo, aunque fue muy contestada y no se aplicó”. Idea que recogía Ordás y respaldaba afirmando que “en esta legislación no se va a modificar la ordenación de las etiquetas, pero no veo descabellado que con la etiqueta C dos personas sí puedan pasar y una sola no”.