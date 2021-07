En diez años solo uno de cada cinco coches será una venta a particular, según Ganvam

Tendencias como la movilidad, automatización, digitalización y electrificación pueden derivar en un modelo de distribución que no aporte riqueza ni valor al mercado. Palacios lo aclaraba diciendo que “hemos de ser conscientes de que este modelo no da rentabilidad para aguantar tanta intermediación”. La asociación alerta del riesgo que puede suponer para el 40% de las aproximadamente 42.000 empresas que están en el sector (es decir, unas 17.900 compañías) y al 20% de los 300.000 trabajadores del mismo (unas 60.000 personas) que suponen hoy la fuerza laboral del mismo, de aquí a diez años.

En cualquier caso, Ganvam estima que un 38% del parque y hasta el 100% de los vehículos de menos de cinco años estarán conectados para 2030, de ahí su interés en entrar en ese ecosistema. Barea ponía por ejemplo el E-Call, el sistema ya obligatorio de llamada automática de emergencia desde 2018 y se preguntaba “¿por qué no va a poder ser también instalado en vehículos fabricados antes que aún no lo tengan, junto con una amplia variedad de servicios como la geolocalización para encontrar el coche que no encontramos tras aparcarlo?”. Y es que según Ganvam y R. Berger el 82% de los conductores no solo es proclive a conectar su vehículo para beneficiarse de las ventajas que supone, sino que además están dispuestos a pagar por ello.