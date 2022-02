El profesor Bjorn Lomborg es un académico reconocido mundialmente. No sólo es profesor en la Universidad de Stanford, sino que también es director del Copenhagen Consensus Center, un “think tank” o grupo de reflexión que reúne a una gran cantidad de economistas y académicos destacados del panorama actual. Entre otros muchos reconocimientos, The Guardian le incluyó en su lista de las “50 personas que pueden salvar el planeta” y a su vez Esquire le nombró como una de las “75 personas más influyentes del siglo XXI” ya en 2008. Ha publicado tribunas en el New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, The Daily Telegraph y realizado comentarios para la CNN, FOX y la BBC.