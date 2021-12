La electrificación del transporte hablará chino: Toyota se asocia con BYD para lanzar un eléctrico

Hace doce años escribía reportajes sobre las copias -flagrantes y malas- que, sin el más mínimo rubor, muchos fabricantes chinos hacían de coches como el BMW X5, el Land Rover Evoque o el Mercedes Clase G . Hablaba de cómo en el Salón del Automóvil de Ginebra , un enjambre de ingenieros chinos cargados de instrumentos de medición de todo tipo (reglas, pies de rey, galgas para medir espesores etc) aterrizaban como langostas sobre algunos de los modelos que suponían las principales novedades.

Su labor era ardua: tomar todos los datos posibles sobre el interior, el exterior, las formas, los materiales, todo con la máxima precisión posible y haciendo fotos de cada detalle. A todo esto, incluso entorpeciendo claramente la labor a los periodistas que viajábamos para informar de dichas novedades. Su misión final: tratar de replicar el trabajo de los que en aquel momento más sabían de esta industria. Pero, “sorpresas te da la vida” -dice la canción-: hoy, solo doce años más tarde vamos a hablar de todo lo contrario; de cómo, si no lo remediamos, Occidente va a quedarse relegada en cuanto a lo que será la automoción del futuro.

Y para muestra, un botón. El viernes nos desayunábamos con la noticia publicada en medios internacionales de que Toyota va a recurrir a la tecnología del gigante chino BYD para lanzar un turismo compacto en China. Aunque Toyota acaba de presentar un sofisticado concepto de turismo eléctrico denominado “Beyond Zero” o bZ4X Concept, posiblemente la urgencia y la necesidad de abordar esta tecnología cuanto antes para no perder el paso en aquel país han sido las razones que le han hecho adoptar esta decisión. Algo que no es una novedad, porque fabricantes como Tesla o BMW ya fabrican allí algunos de sus modelos eléctricos. Y no añadimos a Volvo porque en realidad la “sueca” pertenece al gigante Geely, de aquel país.