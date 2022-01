Los enchufables, los coches de la “nueva realidad”, arrasan en ventas pero solo en Europa

Ya en el primer trimestre de 2020 Europa superó a China por primera vez en matriculaciones de coches eléctricos , pero hasta ahora esa tendencia no ha hecho más que consolidarse.

No hay más que observar el cuadro de los porcentajes de penetración de ventas que suponen los coches eléctricos e híbridos enchufables en los principales países del mundo: Europa comanda con mano de hierro el crecimiento del mercado de este tipo de coches de la “nueva realidad” .

¿La consecuencia positiva? Una de las principales máximas de los fabricantes es que -consideraciones nacionales aparte- las fábricas están donde está el mercado y donde está la producción de las grandes marcas le acompañan las de los fabricantes de componentes . No hay más que pensar en las dos únicas fábricas de Tesla que están fuera de territorio estadounidense: China y Alemania. Otro ejemplo claro: ¿por qué Great Wall ha desestimado quedarse con las instalaciones de Nissan en Cataluña? Porque sus previsiones de producción iniciales de 150.000 vehículos al año han pasado a ser de 300.000 unidades para el continente europeo. Por esto mismo sería deseable una mayor electrificación del parque español.

No hay que fijarse en exceso en el cuadro para notar el liderazgo del mercado noruego con un 82,7% de penetración de este tipo de vehículos (en su mayoría eléctricos), seguida a buen ritmo por Islandia y Suecia , que forman un destacado podio a la cabeza.

España por su parte está en el furgón de cola de este “núcleo duro” de la electrificación a nivel global. Pero no tanto. Por ejemplo, los datos nos sitúan por delante de Italia en cuanto a porcentaje de ventas respecto al total del mercado. Aunque las ventas de eléctricos no arrancan, los híbridos enchufables resuelven mejor las necesidades de nuestros conciudadanos y tienen una lógica mejor respuesta por su parte. Y también estamos por delante de países muy avanzados como Canadá y Estados Unidos, donde las distancias a recorrer son enormes, el combustible mucho más barato que aquí y donde también las infraestructuras de recarga sufren un retraso similar o peor que en nuestro país.

Lo que quizá llama más la atención es el último puesto de Japón en esta lista de veinticinco naciones . Es un país muy tradicional, pero que muy tecnologizado e industrializado que acepta con enorme alegría las innovaciones que “huelan” a futuro y por ello sorprende más que no haya asumido más la tendencia electrificadora . La apuesta por la hibridación no enchufable que hizo Toyota, exitosa tanto en ventas como en ingresos parecía haber paralizado sus estímulos de innovación. Pero quizá escuchando al presidente de Toyota, Akio Toyoda este mismo septiembre cuando dijo que el coche eléctrico podría costarle a Japón "millones de empleos y millones de unidades de producción de vehículos perdidos" , se lo explica uno todo. Por cierto, que hace muy poco la Asociación Europea de Fabricantes de Componentes (CLEPA) y la consultora PwC publicaban un análisis en el que se afirmaba que Europa puede perder 500.000 empleos de producirse una transición brusca y forzada hacia estos automóviles .

Los datos son los datos y dejan claro quién está retrasado en la electrificación. En el cuadro se ve muy claro el largo camino que tenemos por delante. Pero es que hay factores muy determinantes en esas diferencias que los datos no sacan a la luz. Y quizá el más importante sea el de las diferencias en la renta per cápita de cada país. Así que vamos a hacer un pequeño listado comparativo de rentas per cápita en 2020: