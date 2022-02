Alberto Olivera, director general de smart España: “El smart #1 tendrá un precio tremendamente atractivo”

La marca smart tan conocida por su pequeño biplaza Fortwo va a cambiar de un modo radical. Para empezar ya no será propiedad exclusiva de Daimler, sino que el 50% lo poseerá Geely (sí la dueña de Volvo). Todos sus modelos van a a ser 100% eléctricos y además, en su nomenclatura la gama va a pasar a incorporar el hashtag “ # ” en el nombres de todos sus modelos. Un símbolo de los temas-tendencia en las redes sociales. Pero para Alberto Olivera , su director general en España, quizá la principal ventaja son “las economías de escala que nos proporcionará la plataforma de Geely” aunque apunta también a su tamaño porque “ ahora sí cubrirá las necesidades de muchos más clientes ”.

R: Ahora desde smart España ya no somos responsables de su comercialización. Esa labor pertenece ya en exclusiva a uno de sus socios que es Mercedes Benz, son ellos los que deciden el futuro de esos vehículos. Nosotros no tenemos nada que decir. Pero lo que sí que sabemos es que el Fortwo y el Forfour se van a dejar de fabricar en un tiempo . Y también sabemos que van a convivir el actual producto con el nuevo durante cierto tiempo.

R: Al final smart es una marca peculiar porque si algo la ha hecho icónica ha sido el Fortwo y todos tenemos claro que es el icono de la marca. Lo que puedo contar es que ahora presentamos una evolución de la marca hacia un vehículo más grande para poder acceder a más clientes. En cuanto a lo del sucesor todavía no lo sabemos. Hoy te puedes comprar un Fortwo nuevo todavía y va a estar en el mercado un tiempo más. Es decir el smart # 1 va a convivir con el Fortwo. Cuando el cliente vaya a un concesionario Mercedes va a poder ver un # 1 y un Fortwo en la misma exposición. Pero supongo que, según se acerque la fecha en la que se informe de la discontinuidad del Fortwo, en ese momento ya seremos capaces de decir si va a haber un sucesor o no. De momento, lo único que sabemos es que al Fortwo le queda vida. Eso sí, si al final se aprueba un nuevo Fortwo, este sería comercializado ya por la nueva smart, no por Mercedes.