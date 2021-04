Jacobo Díaz, director de AEC: “Cuando recuperemos toda la movilidad vamos a tener un problema serio”

R : Antes visitábamos ciertos países y pensábamos “estas carreteras no son de recibo”. Pues nosotros comenzamos a tener carreteras de ese nivel. Antes pensábamos “¿cómo es posible que el 65% de los muertos aquí sean usuarios vulnerables -peatones, bicicletas y motos-?” Pues en España ya tenemos más del 50% de los muertos de usuarios vulnerables. Estamos en un proceso muy lamentable. No estamos sabiendo dar respuesta a las necesidades de movilidad del ciudadano español.

R : La otra es “bueno, como yo no sé gestionar nada y he generado una suerte de caos, lo que hago es bajar velocidades”. Lo que se hace es poner a todos a circular a 20 o 30 km/h y así nos curamos en salud.

R : Nosotros abogamos claramente por el primer modelo, que es el de optimización de movilidades. Y creemos que lamentablemente nuestro país está tendiendo al modelo B: como tengo accidentalidad y no he preparado las infraestructuras ni pienso invertir en mejorarlas, bajo velocidades para ponerme del lado de la seguridad. Pero la única movilidad segura es cero, con lo cual tendremos seguro un problema de movilidad en el medio plazo en nuestro país. Hay un dato muy preocupante que ha pasado desapercibido en la accidentalidad de Semana Santa. Se han dado un 20% más de muertos que en el año 2019 con casi un 50% menos de movilidad. Un 20% más con la mitad de movimientos. Este es un dato que debería hacernos reflexionar porque cuando recuperemos la totalidad de la movilidad, vamos a tener un problema serio de accidentalidad.

R: Los presupuestos de conservación están claramente por debajo de los necesarios. Llevamos 20 años haciendo inspecciones visuales de carreteras y cada dos años la inspección es peor que la anterior. Si esto no cambia -y los presupuestos no están cambiando- en la próxima inspección de 2022, posiblemente será la primera vez que califiquemos a nuestra red de carreteras como de muy deficiente en cuanto al pavimento. Y si no, será en 2024. No estamos hablando de una inversión pequeña, por eso hay que hacer un plan de inversión a cuatro u ocho años