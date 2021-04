Juan José Gil, de la Federación del Transporte: “¿Peaje a las autovías? Ya hay un impuesto relacionado con el uso de la carretera”

Respuesta : Es que el principio general del que parte la Unión Europea es el del pago por el uso de las infraestructuras. Se entiende que las infraestructuras tienen un coste elevado por su fabricación y por tanto todo aquel usuario que se beneficia de esa infraestructura debe pagar. La cuestión es ver si ahora mismo esas infraestructuras las paga o no el usuario. A priori parece que no hay ningún impuesto o tasa que grave este uso de las infraestructuras públicas.

R : Sí, porque en España partimos de la base de que sí existe un impuesto que está afecto al uso de las carreteras que es el impuesto sobre los carburantes, aunque sea indirectamente. ¿Por qué? Porque el que mueve su coche lo hace por la carretera y consume carburante y, por tanto, está pagando ese impuesto y el que no usa carburante, no paga el uso de la infraestructura. El que como los camiones conduce 120.000 kilómetros al año, tiene un consumo de 40.000 litros de carburante y, por tanto, una importante factura en impuesto a los hidrocarburos.

R : Porque las políticas de la Unión Europea facultan, que no obligan , a los estados miembros a poder establecer una tasa afecta directamente a las infraestructuras -no indirecta como nuestro impuesto a los hidrocarburos- por lo que vuelve este debate que en España lleva vigente desde los años 90, ya más de veinte años. Aquí hay unos beneficiados directamente que son las constructoras, que ven en esto una vía para construir nuevas carreteras, hacer el mantenimiento o explotar la gestión de la recaudación de estos impuestos.

R : Esa es la impresión que da. Pero fíjese, el debate se recrudece al mismo tiempo que las concesiones de las autopistas acaban. Esto ha pasado en la AP1 desde Burgos al País Vasco, hace tres años; en la AP4 entre Sevilla y Cádiz, hace dos años y en la AP7, de Alicante a Tarragona, también hace dos años, ésta con casi 500 km. Y en agosto de este año se acaban las concesiones de las AP7 y AP2, que van desde Tarragona a la frontera con Francia y de Zaragoza a Cataluña, respectivamente. El Ministerio de Transportes se encuentra con que tiene que hacer frente al mantenimiento de estas infraestructuras, que ya no corre a cargo de las concesionarias. Esto le supone un incremento mayor en sus gastos, pero además no tiene ingresos. Por otro lado, Cataluña siempre se quejaba de que sus carreteras eran todas de peaje. Ahora se encuentra con que se va a quedar casi completamente libre de peajes, pero sin embargo quiere establecer la llamada “euroviñeta” (tasa que pagan los vehículos por circular en varios países europeos, normalmente en una especie de tarifa plana). Así que, entre que hay Comunidades que le plantean al Gobierno central que a ellos en sus comunidades les gustaría establecer tasas y la “liberación” de autopistas, pues este debate vuelve con fuerza a la palestra.

R: No se sabe si estos peajes se impondrían a todos los vehículos que circulan o sólo a los profesionales del transporte, ni tampoco si finalmente lo van a poner en marcha. Sí nos han anunciado que quieren iniciar unas conversaciones con las asociaciones del sector. También que en nuestro caso arbitrarían una fórmula para que, aunque sea el transportista el que lo pague inicialmente, este lo pueda luego repercutir a sus clientes, los que llamamos “cargadores”, que son los que contratan el servicio de transporte (Mercadona, Coca-Cola, El Corte Inglés...). Esta fórmula haría que el contribuyente final fuese quien contrata el transporte. Pero vamos a ver eso cómo se articula porque no siempre quien encarga el porte es un único cliente. Por ejemplo, imaginemos el transporte de paquetería. Con 30 paquetes de diferentes clientes ¿a quién y cómo se repercute la subida?. Sobre el papel todo es fácil de decir, pero luego en muchos casos el transportista no va a poder repercutir directamente ese incremento. Por otro lado, como los precios del transporte son libres, es posible que quien encargue el porte diga “si tú me repercutes el precio del peaje, yo bajo el precio para que al final mi desembolso sea el mismo”.