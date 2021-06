Juan Manuel Jurados, Asociación del Caravaning: “Faltan áreas de pernocta, volverán los colapsos al litoral”

“Es una manera de viajar muy moderna, muy alternativa y de mucho futuro porque buscamos nuevos modos de pasar el tiempo de ocio”, asegura

Pide a las administraciones que "abran los ojos a estas nuevas formas de turismo para aprovechar su tremendo potencial"

Cada día del pasado mayo se matricularon más de 45 vehículos de caravaning entre autocaravanas, campers y caravanas. Un dato que refleja el interés de la sociedad por esta “forma de viajar diferente” según Juan Manuel Jurados, presidente de ASEICAR, la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning. La Covid la ha potenciado como “la forma vacacional más segura”. Por eso estiman un movimiento entre julio y septiembre “de unos 150.000 vehículos en nuestro país”, de los que solo unos 50.000 serán nacionales, con unos 450.000 turistas y un gasto medio de unos 150 € al día.

Pregunta: ¿El caravaning es más barato que otras formas de hacer vacaciones o un capricho de ricos?

Respuesta: Ni una cosa ni otra, sino una forma distinta de viajar. No se puede pensar que por alquilar una autocaravana las vacaciones van a salir más baratas. Habrá ocasiones que sí. Por ejemplo, si dos parejas comparten vehículo y vivienda durante cierto tiempo, con gastos que se dividen entre dos y que pueden partir desde 150 euros diarios... Pero una familia para recorrer Europa les puede salir más o menos igual. En general, la gran ventaja es la libertad de moverse sin atenerse a una planificación ni a una programación temporal previa, sino que casi se va decidiendo sobre la marcha tu destino. Y luego está lo que cada uno quiera gastar. Por eso no es una manera ni barata, ni cara, sino simplemente distinta de viajar, muy moderna, muy alternativa y de mucho futuro porque la gente va buscando nuevas formas de pasar su tiempo de ocio. Y esto se descubre cuando se hace la primera vez, que viajar en autocaravana tiene su punto de aventura, de romper con lo habitual y lo tradicional.

P: Este año habrán notado para bien el “efecto pandemia”.

R: Sí. Desgraciadamente por las circunstancias, pero esta es la fórmula vacacional más segura, en la que mantienes la burbuja familiar o de convivencia, se pasa mucho tiempo al aire libre... La Covid nos ha dado mucha más visibilidad y se está acercando mucha gente nueva que cuando conoce el alto grado de libertad que te ofrece, quedan encantados. Pero para las ventas hemos tenido en contra la escasez de microchips y de otros suministros. Fiat ha dicho que no va a poder suministrar entre el 20% y el 25% de los chasis encargados. Benimar, el fabricante más importante de España tiene 300 o 400 unidades en la campa sin poder entregar por falta de algún componente. Justo este año que tenemos demanda, surgen problemas en la oferta.

P: ¿La crisis económica también les va a ralentizar?

R: Las crisis siempre afectan al ocio. Hay que pensar que una autocaravana cuesta unos 60.000 euros. En la anterior crisis de 2008 nuestro sector cayó cerca del 80%, igual que la náutica que cayó un 90%. Lógicas caídas en vertical porque en esos momentos en donde se recorta es de las vacaciones, el ocio, de lo más superfluo. Así que, sí nos va a afectar, pero como nuestra tendencia es al alza es posible que esa curva se frene hasta que la recuperación empiece otra vez. No creo que volvamos a caer lo mismo que en 2008, entre otras cosas porque los que saben dicen que esta no va a ser una crisis financiera de años.

P: Entonces no tienen miedo a que el florecimiento se frene una vez que haya pasado el tema de la Covid.

R: Quedará un poso. Es cierto que habrá gente que después se descuelgue y también resurgirán otro tipo de viajes, como los cruceros, por ejemplo. Pero como el interés por el sector es elevado, tampoco creo que vayamos a sufrir en exceso. Y este sector nunca ha sido ni será un sector mayoritario. En España hay de alquiler entre 4.500 y 5.000 autocaravanas, y en propiedad unas 60.000. Si tenemos en cuenta que en las vacaciones nos movemos unos veinte millones de personas, pues no deja de ser un sector pequeño, pero con su importancia y que forma parte del abanico de posibilidades.

P: Mucha gente tiene dudas sobre dónde se puede acampar, dónde se puede estacionar, dónde se puede dormir... ¿Habría alguna manera de tener una normativa más clara y homogénea?

R: Esa es la clave de una situación que está sin terminar de resolver. La DGT, en la anterior etapa de Pere Navarro como director, ya hizo una instrucción que decía que para Tráfico una autocaravana puede estacionar en cualquier sitio, como cualquier otro vehículo, siempre que cumpla con la normativa de estacionamiento de cualquier otro vehículo en cuanto a dimensiones y en cuanto a pesos. Además, aclaraba que para la DGT es irrelevante lo que se haga dentro del vehículo, siempre que no trascienda al exterior. Es decir, a la DGT le da igual si yo estoy leyendo, haciéndome un café o durmiendo, para la DGT yo estoy estacionado. Siempre que no salgan humos, ni líquidos y que no abramos ventanas y que el perímetro no se amplíe con elementos de las autocaravanas, ni con otros accesorios. Pero una vez aclarado esto, llegan las Comunidades Autónomas con sus normas y sus criterios propios. Para algunas, por el hecho de parar ya estás acampado. No, oiga no, que esto es un vehículo.

P: Entonces ¿qué falta?

R: Desde la asociación tratamos de ayudar en los nuevos Reglamentos turísticos. Por ejemplo, Cataluña, País Vasco lo tienen ya muy parecido a la DGT. Pero las Autonomías que faltan por tener sus nuevos decretos turísticos se adapten a esta nueva situación similar a los planteamientos de la DGT. La acampada -sacar toldos, sacar sillas, abrir ventanas de tijera...- está prohibido en casi toda Europa y tenemos que irnos a sitios específicos. Por nuestra parte estamos haciendo muchísimo hincapié en cuanto a la utilización responsable de la autocaravana. Una cosa es que tengamos más libertad y otra que podamos hacer todo. Hay que tener un respeto absoluto allá por donde vayamos: no molestar con nuestra altura de tres metros situados delante de monumentos o negocios, respetar los parques nacionales... La mayoría somos muy respetuosos, pero como se nos ve mucho, si alguno hace lo que no debe, pues se nos clasifica a todos por igual.

P: En un sector en auge ¿se están haciendo inversiones?

R: Hay una proposición no de ley en el Congreso aprobada sin votos en contra, para fomentar las áreas de autocaravanas en España. Para que no pase lo que pasó el año pasado y que va a pasar también en este -nosotros ya lo auguramos el año pasado- y que son los colapsos en muchas zonas sobre todo en la cornisa cantábrica y la Costa Brava, las zonas de playa en general. En 2020 las 60.000 autocaravanas que hay en España estaban por las costas y no estamos preparados en cuanto a infraestructuras. Avisamos a las Comunidades que tenían un año por delante para adaptar zonas y las adaptaciones han sido mínimas, con lo que volverá a suceder. Ahora mismo tenemos 1.000 áreas de pernocta en España y hemos hecho la estimación de que faltan 2.000 áreas más. Por ejemplo en Francia tienen 6.000 áreas, en Alemania 4.500, en Italia 3.500. O las administraciones hacen algo o el año que viene van a faltar 2.500 áreas ¿Por qué? Porque van a haber otras 200.000 caravanas y autocaravanas más en Europa. Y es una pena que siendo un país receptor turístico no haya más concienciación de que esto hay que apoyarlo para que venga turismo de calidad y se genere negocio y puestos de trabajo.

P: ¿Se podría hacer algo más?

R: En los aproximadamente 1.200 cámpings también se podrían acomodar áreas para autocaravana y algunos no están preparados. Y hay campo para la inversión privada en este tipo de áreas, que en zonas turísticas se llenan los fines de semana, verano y resto de vacaciones. Y también en empresas que hagan rutas temáticas por diferentes zonas naturales, zonas arqueológicas... También las hay y les funciona muy bien. Pero me gustaría pedir a las Administraciones que por favor abran los ojos al futuro, a estas nuevas formas de turismo para aprovechar el potencial tremendo que tenemos. Y que se dejen aconsejar por los profesionales, que no hagan normativas sin contar los sectores, que se dejen informar bien acerca de sus realidades. A ver si en un dos o tres años podemos estar a la altura de los países europeos.

P: ¿Son habituales los incidentes con autocaravanas? ¿Qué nivel de riesgo hay?

R: Las compañías de seguros que trabajan el sector, por ejemplo Allianz, tienen estudios que dicen que el índice de accidentes es muchísimo menor que en los turismos. Y de hecho el coste del seguro de las autocaravanas es mucho menor que el de los turismos de su mismo precio. Una autocaravana no se la compra un chaval con el carnet recién sacado sino gente ya de 30-40 años. Para alquilarlas hay que tener mínimo 21 años, dos años de carnet... Y son vehículos que como mucho vas a 120 km/h. Además, permanecen mucho tiempo paradas. En ellas se disfruta el viaje, pero se busca el parar y disfrutar de una zona antes de volver a moverte, por lo que pasan mucho tiempo estacionarias. Un propietario de autocaravana que la aproveche bien hace una media de entre 8.000 y 11.000 kilómetros al año.

P: ¿Hay un perfil específico de caravanista o lo disfrutan todo tipo de personas?

R: Pues hay de todo tipo, pero normalmente son personas a las que por supuesto les gusta mucho viajar, que no disfrutan con las estancias sedentarias. Hay mucho profesional liberal, amantes de la montaña y la naturaleza y del turismo rural, que practican deportes como escalada, esquí, surf...

P: Es curioso que más del 25% de sus ventas se den en Cataluña y más del 16% en Andalucía estando ya muy lejos del País Vasco con cerca del 9%.