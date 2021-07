Paz Robina, directora Michelin España: “Hay neumáticos que no sabemos bien de dónde sacan la etiqueta”

“Es bueno que se controlen los mercados y que cuando en Europa se ponen unas normas, todo lo que entre las respete”

Paz Robina, primera directora general de Michelin España y Portugal, dice que este año van a estar “muy cerca de los niveles de 2019 y tenemos la clara ambición de llegar a ellos o superarlos”, un dato esperanzador que adorna con la cifra de “nosotros invertimos más de cien millones de euros anuales históricamente en España y este es un año más”.

Dónde sí que muestra algo de preocupación por la competencia asiática “muy agresiva en precio” y que supone uno de los “retos a futuro porque hay muchísimos fabricantes”.

Pregunta: Usted ha sido la primera mujer en ocupar una dirección de fábrica de Michelin en España y ha roto otra barrera al ocupar la dirección general de Michelin España y Portugal ¿Cree que es bueno visibilizar a las mujeres que ocupan altos cargos ejecutivos para alentar la normalización?

Respuesta: Por supuesto yo creo en la meritocracia y en el talento. Y que las mujeres pueden y deben estar en cualquier nivel de las organizaciones. Yo entré en Michelin hace 33 años y nunca le he dado importancia al tema, quizá porque siempre he sido la primera mujer en todos los puestos que he ocupado. Pero en Michelin nunca he sentido el menor atisbo de discriminación, siempre me he sentido uno más del equipo. En cuanto a la visibilización, hay que cambiar algunas mentalidades y por eso creo que sí es bueno visibilizar pero en cualquier ámbito donde la presencia femenina sea minoritaria, en cualquier lugar donde esté infrarrepresentada.

P: Lleva dos años como directora: ¿Cuáles han sido su peor y mejor momento en el cargo?

R: Evidentemente la pandemia ha sido lo que ha marcado estos dos años. El peor momento fue en marzo de 2020 cuando llegó el virus, porque entramos en una zona de total incertidumbre. Yo diría casi que de miedo, con una gran responsabilidad que era compartida con mis compañeros en gestionar algo tan complejo nunca vivido. Fuimos los primeros en parar la actividad industrial y también los primeros en arrancar para asegurar el negocio y porque nuestros productos eran necesarios. Y en el mejor, voy a señalar la suma de muchos pequeños instantes de reencuentro con los compañeros. Después de mucho trabajo encerrados en casa eso ha sido lo mejor de estos años.

P: ¿Cómo está comenzando Michelin 2021 respecto a 2019 tanto a nivel mundial como en España y Portugal?

R: Si hablamos del Grupo Michelin, el año ha comenzado con algunas perturbaciones por la crisis que son de diferente alcance según la zona y el país del que hablemos. Aún así hemos comenzado con unos resultados muy sólidos en este contexto de relanzamiento de la actividad mundial. Nuestro gerente ha dicho hace poco que nuestra cifra de negocio va a seguir mejorando y que globalmente el Grupo Michelin llegará a la actividad de 2019 en 2022, que está ahí mismo. Y en España y Portugal estamos en esa misma línea. Desde el punto de vista comercial estamos muy activos y los mercados están creciendo respecto al año pasado. No hemos llegado a niveles de 2019, pero no estamos para nada lejos. Y si hablamos del nivel industrial -nuestra gran fuerza de Michelin en España; somos la segunda potencia del mundo dentro del grupo por tonelaje de producto fabricado, exportando la gran mayoría- y en ese contexto estamos muy cerca de niveles de 2019 y tenemos la clara ambición de llegar a ellos o superarlos.

P: ¿Qué productos van mejor y por qué?

R: Todos los productos están evolucionando favorablemente y los mercados están muy dinámicos, en algunos casos mucho más de lo que nosotros hubiéramos esperado. Los productos más activos son todos los relacionados con el transporte de mercancías globalmente. Tenemos un indicador claro y es que cuando vendemos neumáticos de camión es porque se trasladan mercancías y la economía se mueve. Otro sector que está yendo muy bien es el de moto, quizá por la búsqueda de transporte individual y las ganas de moverse. En cuanto al coche, lo que mejor se está comportando son los neumáticos premium.

P: ¿Esperan entonces una recuperación “en V”? ¿Qué tipo de curva esperan?

R: Como vendemos y fabricamos para todo el mundo, contemplamos el mercado a nivel global. Sí estamos viendo con nuestros productos que este año no se va a llegar al 2019 pero no se va a estar muy lejos. Una “V” exacta no va a ser, pero una uve “inclinada” sí será. También es cierto que no todos los sectores van al mismo ritmo. Hay algunos a los que les va a costar más, el turismo por ejemplo, y ahí dependemos mucho de lo que hagan otros países. En la empresa globalmente lo que se ve es que será a finales de 2022 cuando parece que estaremos en niveles similares a los de 2019. Y concretamente en España yo creo que vamos un poco más lentos, quizá por los sectores que están impactados, que muchos de ellos están estrechamente unidos a la movilidad.

P: ¿Les asusta la venta por internet?

R: Es una nueva forma de compra que ha venido para quedarse en cualquier producto. La gente se está acostumbrando a ello y hay que tenerlo en cuenta. Y nosotros tenemos también venta online. Lo que sí decimos es que un neumático es un producto tecnológico que requiere saber lo que compras. Y recomendamos que la gente se informe y no compre lo primero que sale en cualquier buscador. Hay mucha tecnología detrás de un neumático y nos parece que es adecuado el asesoramiento de alguien que sepa.

P: ¿Cómo ven el empuje asiático de Corea, Taiwan, Tailandia, China... que están tratando de abarcar cuota de mercado en todo el mundo?

R: La competencia asiática es muy agresiva en el mundo del neumático. Llevamos ya unos cuantos años con una ganancia de cuota de mercado por su parte muy importante. 2020 ha sido el único año en el que no ha seguido aumentando porque se han frenado mucho los transportes intercontinentales. Es una competencia muy agresiva en cuanto a precio, pero también hay que decir que ofrece un producto que es diferente al nuestro. Pero todo lo que no es el producto premium lo están acaparando de una forma muy muy combativa. Y es uno de nuestros retos a futuro, porque hay muchísimo fabricante de neumáticos ahora mismo en Asia. Y cuando se ponen vetos por ejemplo a un producto de China, pues son capaces de montar una fábrica en muy poco tiempo en el país de al lado y al final son los mismos neumáticos, pero que te los mandan desde el país de al lado. Es uno de los grandes retos que tenemos las empresas de neumáticos digamos “clásicas”.

P: ¿El nuevo etiquetado que marca las características de los neumáticos les va a ayudar?

R: Las etiquetas están bien porque permiten dar información al consumidor y nos ayudan a posicionarnos, pero normalmente la gente no conoce los etiquetados. Cuando la gente se acostumbre, sí que nos ayudará un poco más. Es una buena medida el hecho de que estén en marcha e identifiquen las características, pero aún nos falta mucha cultura para que realmente veamos el aporte en lo que es el consumidor final

P: ¿Y como barrera de entrada de calidad para neumáticos que vienen de países que a lo mejor no tienen tanta conciencia de la calidad necesaria en un neumático?

R: Pues si todo funciona de acorde a la legalidad, sí. Si no hay circuitos extraños, que a veces los hay. Son circuitos que a veces no sabemos bien como vienen, como entran, de dónde vienen, ni de dónde sacan la etiqueta. No es bueno tampoco poner limitaciones a entradas de productos, pero sí que es bueno que se controlen los mercados y que cuando en una zona como Europa se ponen unas normas, que todo aquello que entre realmente las respete.

P: El reto ecológico es uno de los más fuertes que tienen las empresas ahora mismo. ¿Qué están haciendo ustedes para dar respuesta a este desafío?

R: Nosotros llevamos trabajándolo mucho tiempo. Y todo eso va en acciones. Nuestra estrategia, que la llamamos de las tres “P” se basa en tres pilares: “People, Profit, Planet”. Es decir, las personas, el negocio y el planeta y lo que buscamos es el equilibrio entre las tres, dándoles la misma importancia a la hora de tomar decisiones. Es decir, queremos darle la misma importancia a la hora de tomar decisiones al planeta que al negocio. Y eso ya nos conduce a todo un montón de retos muy ambiciosos, como tener el 100% de los productos sostenibles en nuestros neumáticos. Para ello tenemos nuevos materiales, productos reciclados... Y de lo que consume un coche de combustión, hay un 20% que es para mover el neumático y si usamos neumáticos que consuman menos porque tengan menor resistencia al avance estaremos contribuyendo de una forma importante a la descarbonización. Michelin está sacando al mercado productos que consumen menos y que van a valer también para el coche eléctrico, etc. Ya consumimos electricidad verde 100% y tenemos un plan muy ambicioso de cero emisiones en nuestras plantas. Nos lo tomamos muy en serio y de verdad, con acciones que cubren todo el ciclo de vida del neumático.

P: ¿Cómo llevan la falta de materiales y semiconductores?

R: En el caso de semiconductores no nos afecta directamente, pero sí de forma indirecta, porque si paran los constructores, paran todos los neumáticos que nosotros íbamos a vender para esos coches nuevos por la ralentización de ese mercado. No nos está impactando de una forma importante como para frenar nuestras fábricas porque nuestro mayor mercado es el mercado de reemplazo (el neumático que se vende para sustituir otro dañado o desgastado). En cuanto al resto, estamos viendo que hay escasez mundial de todo tipo de materias primas que no son capaces de acompañar la reactividad de las economías, por exceso de demanda o por problemas logísticos. Nosotros estamos viviendo algunas tensiones, pero a corto plazo no vemos ninguna que nos vaya a limitar la fabricación. Y lo que también constatamos desde principios de año son aumentos de precio sostenidos en las materias primas. Cuando hay tensiones de abastecimiento, suben los fletes de los transportes y el precio de las materias primas está en una tendencia de incremento importante.

P: ¿Podemos esperar alguna inversión de Michelin en España en el corto-medio plazo?

R: Hacemos muchas inversiones todos los años con cifras que superan los cien millones de euros anuales históricamente y este es un año más. El año pasado frenamos un poco por el tema de la Covid, aunque luego las relanzamos, pero desde el año pasado mantenemos un ritmo importante en todas nuestras plantas industriales. Invertimos para mejorar en competitividad, digitalización, industria 4.0, automatización de las plantas...

P: ¿Son ustedes optimistas de cara al futuro?