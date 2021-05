Ramón González, Mapfre: “En el vehículo eléctrico cubrimos incendios y ciberataques”

R : Hay que diferenciar los daños que pueda causar alguien haciendo uso de una recarga pública a terceros , de los daños que esa estación de recarga pueda ocasionar a nuestro cliente. Ahí tenemos dos coberturas y, por supuesto, la responsabilidad civil, tanto en la torre de recarga propia como en una torre de recarga pública, ampara los daños que se puedan ocasionar a terceros. Y por otra parte, si el vehículo asegurado nuestro sufriera cualquier daño, por ejemplo una sobretensión o una mala configuración de la torre , en ese caso lo que haríamos sería hacer la reclamación de los daños al responsable de ese punto de carga. Y esto también es diferencial, porque no todas las compañías cubren la reclamación de daños por hechos no derivados de la circulación.

R: Sí. Ampliamos la póliza de responsabilidad civil , para dar cabida a lo que son los daños a terceros bien por incendio, bien por explosión. Cuando el vehículo se encuentra parado en el garaje del domicilio habitual o especialmente en instalaciones comunitarias, lo que cubrimos como diferencial son los hechos no directamente derivados de la circulación del vehículo. Es decir, cubriría al coche de al lado, los daños causados en instalaciones etc.

R : Es cierto que concita muchísima curiosidad. No excluimos ningún daño ocasionado por accidentes derivados de ciberataques, lo que quiere decir que si un cliente sufre algún daño, independientemente de su origen, se le daría el mismo tratamiento que en otros siniestros, analizaríamos las causas y estudiaríamos cada caso en particular para saber la respuesta que le podemos ofrecer. De momento la ciberseguridad se centra en lo referente a la comunicación cargador – vehículo eléctrico y los daños que se puedan producir por una manipulación del poste de carga; pero tenemos un centro de investigación CESVIMAP que está trabajando en los riesgos derivados de ciberataques como los que comentas, durante la conducción, y en pocos meses tendremos coberturas específicas para todos los productos aseguradores

R: La Gama Cambio va dirigida no sólo al vehículo particular, sino también a flotas. El concepto número no nos encorseta. Ni tampoco otras nuevas formas que no sean directamente la compra de un vehículo, como el alquiler o el renting o Incluso otras formas de movilidad, siempre que nos refiramos a coches eléctricos. La Gama nace para dar soluciones a ese perfil de usuario de este tipo de vehículos, que hoy por hoy es un poco diferente.