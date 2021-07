Ruggero Mughini, Iveco: “Los precios de algunas materias primas se incrementan un 15% cada mes, es una locura”

R: A diferencia de los fabricantes de coches, que claramente han tomado el camino del coche eléctrico, en vehículos industriales no es así. Y no hablo sólo de Iveco, sino de que nuestras necesidades tecnológicas en el sector son más complejas. Nosotros tenemos que transportar 40 toneladas, a 90 km/h, tener un mínimo de 1.000 km de autonomía y con una cierta carga útil. Esos cuatro parámetros son irrenunciables y los tenemos que cumplir. No podemos salirnos del paradigma porque las baterías pesen u ocupen demasiado, no alcancen el rango requerido o no den el par motor necesario para poder llevar 40 toneladas en todas las condiciones de la carretera y la conducción. Y lograr esos parámetros es un proceso para el que la tecnología de hoy aún no está lista. Iveco fue pionera en el uso del gas y hoy tenemos una cabeza tractora de 40 toneladas que cumple perfectamente con estos cuatro parámetros. Pero a partir de 2025 se va a incrementar la exigencia en el nivel de emisiones y de nuevo en 2030. Tenemos un plan para llegar a estos límites sin multas. Una parte sería con el gas natural que baja las emisiones de partículas, pero no tanto el CO2. Por eso estamos desarrollando un vehículo eléctrico con Nikola – estamos hablando de finales de 2022 principios de 2023- aunque ya el primer vehículo existe y está circulando y haciendo millones de kilómetros en Arizona. Es impactante ver como un camión en un circuito cerrado a 90 km/h y con una carga de 40 toneladas no hace ruido. Luego pasaremos al hidrógeno, con un camión que será exactamente igual que el eléctrico, pero cambiando las baterías por la pila y los depósitos de hidrógeno. También estamos en el proceso de electrificación de la Daily, que verá la luz a finales de 2022 y que se fabricarán en dos fábricas, Valladolid e Italia.