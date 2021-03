Martínez Campos, director de Hispano Suiza: “Nos encantaría hacer un todocamino que haga grande a la marca”

Respuesta: Más que dura, es un reto, una oportunidad y una responsabilidad muy grande seguir el legado de la familia Suqué Mateu. Ellos nos han puesto las cosas muy fáciles y partimos con un ADN de lujo, exclusividad y elegancia marcado con un legado increíble desde 1904. Es un proyecto apasionante, que no es fácil, pero contamos con un equipo con experiencia y talento -fuimos Campeones del Mundo de la Fórmula E- que nos da la seguridad para afirmar que vamos a conseguir el sueño propuesto. Se han alineado todos los astros: nuestra gente, una familia que ha mantenido y preservado la marca durante todo este tiempo y al final, el convencimiento de que vamos a llegar todos muy lejos.

P: ¿Qué ofrece Carmen que no tenga otro hipercoche?

R: Lo primero es que es la primera plataforma eléctrica del mundo de más de 1.000 caballos de potencia que se puede conducir hoy en día. No hay con esta potencia aún -aunque muchas marcas están trabajando en ello- ningún 100% eléctrico con ese nivel de potencia que funcione perfectamente. Es un coche 100% fibra de carbono. Está desarrollado íntegramente por Hispano Suiza; no hay ningún elemento que no sea hecho por nosotros. Y finalmente, es un coche fabricado totalmente a mano. Con esos elementos, todo el que lo prueba dice que es otra cosa, otra sensación. Así que hemos vuelto a hacer historia al lanzar la plataforma eléctrica más potente del mundo que funciona a la perfección. Y esto es una gran diferencia en el sector de la automoción.