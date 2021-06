Escasez de materias primas, falta de contenedores y alza de precios, nuevas “amenazas fantasmas” para la automoción

Una nueva tormenta perfecta amenaza a la industria de la automoción. Reúne los truenos de la desorganización de barcos tras el coronavirus, los rayos de la falta de contenedores de transporte , los relámpagos del acaparamiento, la tempestad de la falta de materias primas y el vendaval del alza de precios . Con una influencia decisiva en las capacidades de producción, el trabajo e incluso los precios de la industria de la automoción, este nuevo reto supone que “coche que no se fabrica por la falta de un componente, el resto de componentes tampoco se suministran” según María Luisa Soria, de Sernauto, la asociación de proveedores de automoción.

Nos preguntamos por las causas de este nuevo contratiempo para la recuperación económica general y de la industria automotriz en particular y hemos encontrado muchas aristas al problema.

Loca logística

Los problemas logísticos tienen mucho protagonismo en esta historia. Los bloqueos de países, la reducción del personal portuario, la desorganización de rutas, tiempos y planificación, las aperturas y cierres de industrias no planificados con flujos irregulares de productos hicieron que las navieras redujeran drásticamente el número de barcos en funcionamiento. La falta de espacio en los buques y los retrasos masivos trajeron consigo un alza de precios que todavía se mantiene .

Paralelamente, esto produjo una escasez de contenedores . En ellos se traslada el 90% de las mercancías del mundo. Y no sólo porque sus fábricas parasen (sobre todo las chinas CIMC, DFIC y CXIF, que producen el 80% de los contenedores a nivel global) y aún estemos sufriendo la falta directa de los mismos, sino que el transporte marítimo es básicamente circular. Los contenedores son descargados y vuelven en la misma ruta normalmente cargados para que el transporte sea rentable. La desorganización de una cadena logística muy compleja , lograda a lo largo de muchos años de perfeccionamiento, trajo consigo contenedores vacíos a la espera de carga en los puertos de recepción (Europa y EE.UU.) y materias primas a la espera de contenedores en los de origen (Asia). El coste de compra de un contenedor nuevo ha pasado de costar unos 1.300 euros a más de 2.000 en unos pocos meses

Sin chatarra

Y entre las materias primas no exportadas está la chatarra. Parece sorprendente, pero en muchos países hasta un 45% de la producción de acero está basada en este producto, ya que el acero no pierde calidad ni propiedades en su reciclaje. Sumemos que en Europa la producción de dicho metal se ha reducido en nada menos que un 35% en los dos últimos dos años y no sólo por la pandemia, sino por falta de demanda. De esta forma, Sernauto avisa que los precios de este metal ya se han visto multiplicados por cinco, mientras que el aluminio lo ha hecho en más del 15%, el hierro un 114% y el cobre, necesario para cableados y motores eléctricos, un 65%. Hasta los embalajes de cartón y madera han experimentado un alza en sus costes.