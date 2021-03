España puede ser un referente en tecnología 5G y no sólo en automoción, según expertos de SEAT

Pero su característica principal es que ya no está enfocada únicamente a la telefonía como las anteriores. “El 5G lo abarca todo” nos dice César de Marco , responsable de 5G Connected Car de SEAT , “es un habilitador general para muchas industrias y actividades de la sociedad: automoción, salud, ciudades inteligentes...” y al conectarlo todo es interdependiente del ecosistema “no sirve de nada que nosotros tengamos coches con la tecnología o que Telefónica despliegue las antenas si las administraciones no se comprometen a apoyar todo el despliegue”.

Además, Telefónica anunció a finales del año pasado que ya había cubierto más de 1.200 poblaciones, es decir, dado cobertura ya al 76% de la población del país con esta tecnología según sus propios datos. Pero según los expertos existe un 5G puro y otro que no se sostiene por sí mismo, sino que usando los recursos de la tecnología 4G le está dando ya ciertas características de lo que será el 5G. “De momento el 5G puro aún no existe” , afirma César de Marco. Existen en cambio “ciudades laboratorio” como Málaga, Segovia o Talavera de la Reina en las que se realizan algunas pruebas reales.

Ventajas del 5G

¿Mañana?

Para el desarrollo de la tecnología, servirán algunas de las antenas existentes, pero será necesaria otra red más cercana de estaciones que se instalará en calles e infraestructuras (“ex computing”, en la jerga). Pero aunque mañana esa red estuviera milagrosamente desplegada, el coche tampoco podría conectarse. Muchos modelos de coches actuales tienen conexión 4G, pero no disponen de los módulos de conectividad necesarios para el 5G. Una vez más las decenas de controladores distribuidos por todo el vehículo necesitan unos chips específicos para asumir 5G. Unos chips específicos, que ningún fabricante implanta aún ya que no es posible aprovechar su potencialidad. De Marco nos dice que “La escasez de chips para 5G no va a ser un problema, a nivel mundial se está priorizando su producción”.