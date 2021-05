Los expertos esperan un 'boom' del 'caravaning' tras el levantamiento del estado de alarma

Desde luego, oferta no falta. Husmeando por internet podrás encontrar páginas donde cuentan con una buena selección de autocaravanas de prestigiosas marcas como Sunlight, Adria Mobil, Sun Living, Roller Team o Dethleffs. La oferta en este segmento de las autocaravanas se centra en tres tipos de vehículos : integrales (tienen un único cuerpo entre cabina de conducción y zona de estar), capuchinas (tienen una cama doble sobre la cabina de conducir y pesan más) y perfiladas. Las primeras son las más lujosas, disponen de un diseño aerodinámico que no pasa desapercibido y están concebidas para un máximo de cuatro personas. Su precio está por encima de los 75.000 euros. Las segundas son las más populares, tienen capacidad para siete personas y son ideales para familias con niños. Su precio arranca algo más abajo, en torno a los 55.000 euros. Al concepto más actual se las denomina perfiladas y están preparadas para viajar de dos a cuatro personas, con un habitáculo más espacioso y confortable y un menor consumo gracias a su buena aerodinámica. Su precio está, incluso, un poco por debajo de las anteriores y podemos encontrarlas desde unos 45.000 euros.

Ejemplos de “camper”

El alquiler

Redobla las precauciones si vas a alquilar a un particular, ya que no podrás comparar modelos, la edad suele ser superior a los dos años, no dispondrá, por lo general, de garantía de puesta a punto ni de seguridad y no tendrás posibilidad de sustituir el vehículo en caso de avería. Además, el grado de garantía de los seguros para cubrir el alquiler de este tipo de vehículos entre particulares es inferior al de los profesionales.